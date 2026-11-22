بیپی کولومبو میسنری کی مدار میں داخلگی کے ساتھ خرابی کا مسئلہ
یورپی اور جاپانی خلائی مشن بیپی کولومبو نے مریخ کی آٹھ سالہ جہاز رانی کے بعد مریخ کی مدار میں داخل ہو گیا لیکن اس کے تھراسٹرز میں سافٹ ویئر کی خرابی کا مسئلہ سامنے آیا۔
یورپی خلائی ایجنسی اور جاپانی ایرو اسپیس ایجنسی کے مشترکہ خلائی مشن بیپی کولومبو نے آٹھ سال کی لمبی جہاز رانی کے بعد مریخ کی مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل ہو گیا ہے۔ یہ خلائی جہاز سورج کے نظام کے سب سے چھوٹے اور اندرونی سیارے مریخ کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تاہم، یورپی خلائی ایجنسی نے اتوار کے دن اطلاع دی کہ اس سفر کے دوران تھراسٹرز کے سافٹ ویئر میں ایک معمولی خرابی پیدا ہوئی ہے۔
مدار میں داخلگی اور خرابی کی تفصیلات
یورپی خلائی آپریشنز سینٹر نے شہر بھر میں تصدیق کی کہ بیپی کولومبو نے اپنے مدار میں داخلہ کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی گئی اپ ڈیٹ کے مطابق، مدار میں داخلے کے دوران تھراسٹر جلاؤ منصوبے سے چھوٹا رہ گیا، جس کی وجہ سافٹ ویئر کی خرابی بتائی گئی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی نے وضاحت کی کہ خلائی جہاز محفوظ ہے اور ٹیمیں اس واقعے کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
مشن کی تیاری اور مستقبل کے منصوبے
یہ روبوٹک خلائی جہاز 2018 میں لانچ کیا گیا تھا اور یہ یورپی خلائی ایجنسی کے مریخ پلانٹری آر بیٹر اور جاپانی ایرو اسپیس ایجنسی کے مریخ میگنیٹوسفیرک آر بیٹر کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں آر بیٹرز مختلف سائنسی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور انہیں 9 دسمبر اور 10 دسمبر کو الگ کیا جائے گا۔ روزانہ سائنسی آپریشنز اپریل مہینے میں شروع ہونے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
مریخ کی دریافت اور سائنسی اہمیت
مریخ صرف زمین کے چاند سے تھوڑا سا بڑا ہے اور اندرونی سورج کے نظام کے چار سیاروں میں سب سے کم دریافت شدہ ہے۔ بیپی کولومبو مریخ کا دورہ کرنے والا تیسرا خلائی جہاز ہے لیکن مدار میں داخل ہونے والا یہ دوسرا خلائی جہاز ہے۔ مشن کا مقصد مریخ کے مقناطیسی میدان، قطبی گڑھوں میں برف کی موجودگی، اور سطح پر پائے جانے والے انوکھے گڑھوں کی نوعیت جیسے رازوں کو سمجھنا ہے۔
مریخ کی طبیعی خصوصیات اور حالات
مریخ کی سطح زمین کے چاند سے ملتی جلتی ہے جس میں بہت سے برخورد کے گڑھ، ہموار علاقے اور چٹانیں موجود ہیں۔ یہ سیارہ زمین سے تقریباً 60 فیصد زیادہ سورج کے قریب ہے۔ اس فاصلے کی وجہ سے اس کی سطح سے سورج زمین سے دیکھنے کے مقابلے میں تین گنا بڑا اور سات گنا زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ مریخ کا قطر 4880 کلومیٹر ہے جو زمین کے قطر کا 40 فیصد سے بھی کم ہے۔
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