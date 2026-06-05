بی ایس ایکس میں اتار چڑھاؤ کے بعد خریداروں کا غلبہ، انڈیکس 984 پوائنٹس بڑھ گیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پیر کو کاروباری ہفتے کے آغاز میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا تاہم کاروبار کے اختتام پر خریداروں نے غلبہ پا لیا اور بنچ مارک انڈیکس 984 پوائنٹس کے اضافے سے 171,175 کی سطح پر بند ہوا۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج (PSX) میں پیر کے روز کاروباری ہفتے کا آغاز مندی کے رجحان سے ہوا تاہم خریداروں نے دوسرے نصف حصے میں واپسی کی اور انڈیکس کو مثبت زون میں لے آئے۔ بنچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس 984 پوائنٹس یا 0.
58 فیصد کے اضافے سے 171,175 کی سطح پر بند ہوا جبکہ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 1,265 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو بھی چھوا۔ اس سے قبل گزشتہ روز انڈیکس 170,479 پر بند ہوا تھا جو 0.41 فیصد منفی تھا اور اس میں 701 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی تھی۔ ادھر بینچ مارک انڈیکس نے 171,755 کی کم ترین اور 172,440 کی بلند ترین سطح کو چھوا۔ مارکیٹ میں خریداری کا رجحان بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ میں جیو پولیٹیکل کشیدگی میں نرمی کی وجہ سے دیکھا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں محدود پیش رفت ہوئی ہے جس کے باعث عالمی تیل کی قیمتوں میں استحکام آیا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ تاہم خطے میں صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے اور اپریل میں قائم ہونے والی نازک جنگ بندی کے باوجود جھڑپیں جاری ہیں۔ لبنان میں بھی کشیدگی برقرار ہے جس نے سرمایہ کاروں کے جذبات کو متاثر کیا۔ مثبت حصہ ڈالنے والے اسٹاکس میں پی ایس ایکس، جے وی ڈی سی، کے ٹی ایم ایل، ایم ٹی ایل اور این پی ایل شامل تھے جنہوں نے مجموعی طور پر انڈیکس میں 138 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ دوسری جانب یو بی ایل، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ایم سی بی اور ایم ای بی ایل نے انڈیکس سے 476 پوائنٹس کم کر دیے۔ کاروباری حجم کے لحاظ سے ایم ایل سی ایف (1.33 ارب روپے)، ٹی آر جی (1.02 ارب روپے)، پی ٹی سی (992 ملین روپے)، ڈی جی کے سی (705 ملین روپے)، او جی ڈی سی (655 ملین روپے) اور پی پی ایل (635 ملین روپے) سرفہرست رہے۔ مجموعی طور پر مارکیٹ میں مثبت رجحان برقرار رہا لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اپنانا ضروری ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں استحکام اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی مارکیٹ کے لیے مثبت اشارے ہیں تاہم خطے میں مزید بہتری کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ضروری ہے۔ آنے والے دنوں میں سرمایہ کاروں کی توجہ عالمی اور مقامی سیاسی پیشرفت پر رہے گی جو مارکیٹ کی سمت کا تعین کرے گی
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