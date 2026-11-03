بی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
بی بیسی نے عالمی سطح پر خبروں کی رسائی کے لیے نئی ایپ متعارف کرائی ہے جس میں اردو سمیت 45 زبانوں کے مواد اور لائیو کوریج کی سہولت شامل ہے۔
برطانیہ کا سرکاری نشریاتی ادارہ بی بی سی نے اپنے بین الاقوامی ناظرین کے لیے نئی موبائل ایپ کا آغاز کر دیا ہے۔ اس نئے پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین اپنے موبائل فونز یا ٹیبلیٹ ڈیوائسز پر براہِ راست عالمی اور علاقائی خبریں، تجزیاتی رپورٹس اور تفصیلی معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی اس نئی ایپ میں اردو زبان کا خاص ایڈیشن شامل ہے جو صارفین کی آسانی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا عمل اور رسائی
بی بی سی ورلڈ سروس کی نئی ایپ موبائل اور ٹیبلیٹ آلات کے لیے ایپ سٹور اور گوگل پلے سے مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ آئی فون اور آئی پیڈ کے استعمال کنندگان کے لیے ایپ سٹور سے اسے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد صارفین کو اپنی پسندیدہ زبان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، جہاں 'BBC News اردو' کا آپشن موجود ہے۔ اس ایڈیشن میں پاکستان اور دنیا کے دیگر خطوں سے تعلق رکھنے والے بی بی سی کے صحافیوں کی تیار کردہ رپورٹس دستیاب ہوتی ہیں۔Also readصاحبزادہ فرحان کا وہ کارنامہ جو کوئی پاکستانی انجام نہ دے سکا
نئی ایپ میں شامل خبروں کی خصوصیات
اس جدید پلیٹ فارم میں بریکنگ نیوز اور لائیو کوریج کی سہولت شامل ہے تاکہ ناظرین موجودہ حالات سے باخبر رہ سکیں۔ تحقیقاتی رپورٹس، تفصیلی مضامین اور ویڈیوز کا ایک جامع ذخیرہ عالمی اور علاقائی اہمیت کی خبروں کا جائزہ پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی وضاحتی رپورٹس بھی شامل ہیں جو غلط معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے پیچیدہ خبروں کو عام فہم انداز میں بیان کرتی ہیں۔ مختصر اور طویل ویڈیوز کے ذریعے صارفین ویژول فارمیٹ میں پیچیدہ موضوعات کی تفصیل آسانی سے جان سکتے ہیں۔
بی بی سی کی خودمختاری اور عالمی رسائی
برٹش براڈکاسٹنگ کارپوریشن برطانیہ کا ایک پبلک سروس نشریاتی ادارہ ہے جو ٹی وی، ریڈیو، ڈیجیٹل اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے قابل اعتماد خبریں اور تجزیاتی مواد فراہم کرتا ہے۔ یہ ادارہ تجارتی اور سیاسی اثر و رسوخ سے آزاد ہے اور ایک شاہی چارٹر کے تحت کام کرتا ہے جو اس کی خودمختاری کی ضمانت دیتا ہے۔ بی بی سی ورلڈ سروس انگریزی سمیت 45 زبانوں میں دنیا بھر کے لیے خبریں اور حالاتِ حاضرہ سے متعلق مواد پیش کرتی ہے۔
ناظرین کی رسائی اور اہمیت کا تجزیہ
بین الاقوامی خبررساں اداروں میں اعتماد، بھروسے اور خودمختاری کے اعتبار سے بی بی سی ورلڈ سروس عالمی ناظرین کی اولین پسند شمار ہوتی ہے۔ بی بی سی ہر ہفتے 50 کروڑ 30 لاکھ افراد تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم بین الاقوامی سطح پر خبروں کی معیار اور رسائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
یہ نئی ایپ ناظرین کو ایک ہی جگہ پر لائیو کوریج، خبروں کی پڑھائی اور ویڈیوز دیکھنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ بی بی سی کے معیار کے مطابق دستیاب یہ مواد صارفین کے لیے معلوماتی ذریعہ کا کام کرے گا۔ یہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں موجود اردو دان ناظرین کے لیے خبروں تک رسائی کو مزید آسان بنائے گا۔
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