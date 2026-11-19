بی بی سی اردو پر رحمان گل کی سرگرمیوں کی تشہیر کا الزام
بی بی سی اردو پر الزام ہے کہ اس نے کالعدم تنظیم فتنۃ الہندوستان کے مبینہ سرغنہ رحمان گل کی سرگرمیوں کو مثبت انداز میں پیش کیا، جس سے دہشت گردی کا بیانیہ تقویت پاتا ہے۔
برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی اردو پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے کالعدم تنظیم فتنۃ الہندوستان کے مبینہ سرغنہ رحمان گل کی مذموم سرگرمیوں کی تشہیر کر کے صحافتی اصولوں اور غیر جانبداری کی حدیں عبور کیں۔ الزام لگانے والوں کے مطابق بی بی سی اردو کی یہ روش دہشت گردی میں ملوث عناصر کی زندگی کو مثبت انداز میں اجاگر کرنے کی شکل میں سامنے آئی، جو دہشت گردی کے بیانیے کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔
اس تنقید کے مطابق رحمان گل محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ الزام کی بنیاد یہ ہے کہ ایسے شخص کی سرگرمیوں کو نشریاتی ادارے کی جانب سے نمایاں کرنا ریاستی اداروں کی کارروائیوں کے بارے میں عوامی تاثر کو متاثر کر سکتا ہے۔Also readالكاراز مازال يعاني من مشاكل في العضلة الخلفية لكنه متفائل قبل مباراة كوبيولي
بی بی سی اردو کی مبینہ کوریج کا طریقہ کار
بی بی سی اردو پر الزام ہے کہ اس نے رحمان گل کی سرگرمیوں کو اس انداز میں پیش کیا جس سے دہشت گردی میں ملوث عناصر کی شخصیت کو مثبت رنگ ملتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کے نزدیک یہ طرزِ عمل صحافتی دیانت داری کے منافی ہے، کیونکہ حقائق کو مسخ کر کے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
تنقید کے مطابق یہ کوئی پہلا موقع نہیں، بلکہ بی بی سی اردو پر ماضی میں بھی ایسے الزامات لگائے جا چکے ہیں۔ الزام لگانے والوں کے مطابق 16 نومبر کو بی بی سی اردو نے نفٹاک اور نیکٹا میں خالصتاً انتظامی اور تکنیکی تنظیمِ نو کی خبر کو بے بنیاد قیاس آرائیوں کے لیے استعمال کیا۔
ادارہ جاتی تنظیمِ نو اور سرحدی واقعات پر رپورٹنگ
بی بی سی اردو پر الزام ہے کہ اس نے نفٹاک اور نیکٹا کی انتظامی اور تکنیکی تنظیمِ نو کی خبر کو منفی تشریح کے ساتھ پیش کیا۔ تنقید میں کہا گیا ہے کہ یہ خبر کسی سیاسی یا سکیورٹی مقصد کے بغیر ادارہ جاتی ڈھانچے میں معمول کی تبدیلی تھی۔
اسی سلسلے میں 27 اکتوبر کو پاک افغان سرحد پر طالبان کی شرانگیزی کے خلاف پاک فوج کی کارروائی اور 7 نومبر کے اوتھل ڈکیتی کیس کی رپورٹنگ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تنقید کرنے والوں کے مطابق ان دونوں معاملات کو بھی منفی انداز میں پیش کیا گیا، جس سے پاک فوج اور ریاستی اداروں کی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
بی بی سی اردو کے مؤقف کی عدم موجودگی اور آگے کا لائحہ عمل
اس معاملے میں بی بی سی اردو کی جانب سے کوئی باضابطہ وضاحت یا جواب اس متن میں شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ تمام نکات صرف الزام لگانے والوں کا مؤقف ہیں۔ حقائق کی آزادانہ تصدیق کے بغیر کسی بھی فریق کے دعوے کو حتمی سمجھنا درست نہیں ہوگا۔
تنقید کے مطابق اس صورتحال کا اثر عام قارئین کے اعتماد اور پاکستان کے بارے میں عوامی تاثر پر پڑ سکتا ہے۔ متن میں کسی آئندہ قانونی کارروائی، سرکاری ردعمل یا نشریاتی ادارے کے اندرونی جائزے کی تاریخ یا طریقہ کار کا ذکر موجود نہیں ہے۔
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