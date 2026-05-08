بی سی سی آئی نے آئی پی ایل کے دوران فرنچائزز کے لیے سخت ہدایات جاری کر دیں

بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے دوران ٹیموں کے لیے سخت ہدایات جاری کر دیں۔ بی سی سی آئی سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے تمام دس فرنچائزز کے مالکان اور حکام کو آٹھ صفحات پر مشتمل ہدایت نامہ بھیجا ہے جس میں سیکیورٹی، نظم و ضبط اور پروٹوکول کی خلاف ورزیوں پر تشدید کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ کھلاڑیوں اور سپورٹ اسٹاف نے ٹیم مینیجر کی اجازت کے بغیر غیر متعلقہ افراد کو ہوٹل رومز تک رسائی دی تھی جسے اب فوری طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ نئی ہدایات کے تحت کسی بھی مہمان کو تحریری اجازت کے بغیر کھلاڑیوں یا اسٹاف کے کمروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ ملاقاتیں صرف ہوٹل کی لابی یا دیگر مخصوص عوامی مقامات پر ہی کی جا سکیں گی۔ بی سی سی آئی نے 'ہنی ٹریپ' اور دیگر قانونی و سیکیورٹی خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے فرنچائزز کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ دوسری جانب فرنچائز مالکان کو بھی میچ کے دوران ڈگ آؤٹ یا گراؤنڈ میں کھلاڑیوں سے رابطے، گلے ملنے یا گفتگو سے روک دیا گیا ہے۔ ویپ، ای سگریٹ اور دیگر ممنوع اشیا کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ریان پراگ کے ڈریسنگ روم میں ویپنگ کرنے کے واقعے کے بعد بی سی سی آئی نے ٹیموں کو ایسی اشیا کے استعمال پر سخت تحذیرات جاری کر دیں۔
