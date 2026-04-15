بی ٹی ایس اے ایم اے 2026 میں چھائے، متعدد نامزدگیاں حاصل کر لیں

بی ٹی ایس نے 2026 امریکن میوزک ایوارڈز (اے ایم اے) میں تین بڑی نامزدگیاں حاصل کر لی ہیں، جس میں 'آرٹسٹ آف دی ایئر' بھی شامل ہے۔ اس کامیابی نے دنیا بھر میں ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔
بی ٹی ایس ایک بار پھر بین الاقوامی موسیقی کی دنیا پر چھا گئے ہیں، اور انہوں نے 2026 کے امریکن میوزک ایوارڈز ( اے ایم اے ) میں تین بڑے نامزدگی حاصل کرلی ہیں، جو کہ ان کے طاقتور کم بیک البم اریرانگ کے عالمی چارٹس پر چھا جانے کے چند ماہ بعد ہی حاصل کی گئی ہیں۔ سات رکنی بینڈ کو انتہائی مطلوبہ 'آرٹسٹ آف دی ایئر' کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ ٹیلر سوئفٹ، برونو مارس، بیڈ بنی، اور لیڈی گاگا جیسے عالمی شہرت یافتہ ستاروں سے ہے۔ بی ٹی ایس نے 2021 میں اس اعزاز کو جیتنے والے پہلے کورین ایکٹ کے طور پر تاریخ رقم کی تھی۔ اس اعلیٰ فہرست میں ان کی واپسی نے فوری طور پر پوری دنیا میں جوش و خروش کو دوبارہ جنم دیا ہے۔
اس بڑے اعزاز کے علاوہ، بی ٹی ایس نے 'بہترین مرد کے-پاپ آرٹسٹ' اور 'سمر سونگ' کے لیے بھی نامزدگیاں حاصل کیں، جو ان کے وائرل ہٹ 'سویم' کے لیے تھیں، جس نے ان کے ناقابلِ روک کم بیک کی رفتار کو مزید مستحکم کیا۔ ان کا مارچ 2026 کا البم اریرانگ ایک چارٹ پاور ہاؤس ثابت ہوا ہے، جس نے متعدد بل بورڈ ہاٹ 100 انٹریز پیش کیں۔ اس کا مرکزی گانا 'سویم' نمبر 5 پر پہنچا اور لگاتار تین ہفتوں تک ٹاپ 5 میں اپنی جگہ برقرار رکھی، جبکہ البم کے دیگر ٹریکس، جن میں باڈی ٹو باڈی، فائیہ، 2.0، ہولیگن، اور نارمل شامل ہیں، نے بھی چارٹس پر اپنی دھاک بٹھائی۔ اس کے علاوہ، ایک اور گروپ نے بھی تین نامزدگیوں کے ساتھ سرخیوں میں جگہ بنائی، جس میں 'نیو آرٹسٹ آف دی ایئر' بھی شامل ہے، جو عالمی پاپ منظر نامے میں ان کے تیزی سے عروج کو ثابت کرتا ہے۔
2026 کے اے ایم اے 25 مئی کو لاس ویگاس کے ایم جی ایم گرینڈ گارڈن ایرینا میں منعقد ہوں گے، جو سی بی ایس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے اور پیراماؤنٹ+ پر اسٹریم کیے جائیں گے، جو سال کی سب سے زیادہ متوقع موسیقی کی راتوں میں سے ایک کے لیے اسٹیج سجا رہا ہے۔ یہ ایوارڈ تقریب نہ صرف بی ٹی ایس کے لیے بلکہ موسیقی کی پوری دنیا کے لیے ایک اہم موقع ہے، جہاں عالمی سطح پر مقبول فنکاروں کی کامیابیوں کا جشن منایا جائے گا۔ بی ٹی ایس کی نامزدگیوں سے ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جو اس تقریب کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس بار بھی بی ٹی ایس اپنی شاندار کارکردگی سے سب کو متاثر کریں گے اور ایک بار پھر ایوارڈ اپنے نام کریں گے۔
بی ٹی ایس کی مسلسل کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ کورین پاپ موسیقی عالمی سطح پر کس قدر مقبول ہو رہی ہے۔ ان کی موسیقی، رقص، اور پرفارمنس کا منفرد امتزاج دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ان کی نامزدگیاں نہ صرف ان کے لیے بلکہ کورین موسیقی کی پوری صنعت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب پوری دنیا کورین آرٹسٹس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ امید ہے کہ بی ٹی ایس مستقبل میں بھی اسی طرح کامیابی حاصل کرتے رہیں گے اور اپنے مداحوں کو خوش کرتے رہیں گے۔ اے ایم اے میں ان کی کارکردگی اور ایوارڈ جیتنے کی صورت میں، یہ ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کرے گا اور بین الاقوامی سطح پر ان کے اثر و رسوخ کو وسعت دے گا۔ یہ صرف ایک ایوارڈ تقریب نہیں ہے بلکہ موسیقی کی دنیا میں ایک تحریک ہے، جو نئے فنکاروں کو آگے بڑھنے اور اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بی ٹی ایس کی کامیابی دیگر کورین فنکاروں کے لیے بھی ایک مثال ہے، جو عالمی سطح پر اپنی شناخت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں
بی ٹی ایس اے ایم اے ایوارڈز موسیقی کے-پاپ نامزدگی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSL 2026: Peshawar Zalmi to take on Multan Sultans todayPeshawar Zalmi and Multan Sultans clash in PSL 2026 match 22 at Karachi’s National Stadium; both teams have 4 wins each, with Zalmi first and Sultans second on points.
Read more »
PSL 11: Multan Sultans opt to bowl first against Peshawar ZalmiPeshawar Zalmi and Multan Sultans clash in PSL 2026 match 22 at Karachi’s National Stadium; both teams have 4 wins each, with Zalmi first and Sultans second on points.
Read more »
کیلاش کمیونٹی میں کزن میرج پر پابندی کا بل تیارکیلاش میرج بل 2026 صوبائی وزیر بلدیات مینا خان آفریدی نے پیش کیا
Read more »
پنجاب میں ماحولیاتی خلاف ورزیوں پر قانونی کارروائیاں تیز، بھاری جرمانے2024 سے 2026 تک ماحولیاتی قوانین پر عملدرآمد میں اضافہ، دائرہ کار میں وسعت اور بہتری کی جانب پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے
Read more »
Sindh: New 894 HIV cases reported in first three months of 2026Sindh has reported 894 new HIV cases in the first three months of 2026, including 329 children, raising serious concerns about public health.
Read more »
IMF releases World Economic Outlook 2026, trims global growth forecastIMF’s World Economic Outlook 2026 cuts global growth to 3.4%, warns of rising inflation in Pakistan and highlights risks from Middle East conflict.
Read more »