بے خوابی سے کم عمر افراد میں کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے: نئی تحقیق

ایک بڑے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ بے خوابی میں مبتلا 50 سال سے کم عمر افراد کو کینسر کی کئی اقسام ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر چھاتی، آنتوں اور بچہ دانی کا کینسر۔
ایک بڑی نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بے خوابی (انسومنیا) میں مبتلا افراد کو 50 سال سے کم عمر میں کینسر کی کئی اقسام ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ محققین نے 2026 میں پیش کیے گئے اس مطالعے میں 18 سے 50 سال کے 413,000 سے زیادہ بالغ افراد کے صحت کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا جنہیں بے خوابی تھی۔ ان کا موازنہ 18.
4 ملین ایسے افراد سے کیا گیا جنہیں نیند کے مسائل نہیں تھے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ بے خوابی والے لوگوں کو تشخیص کے پانچ سال کے اندر کینسر کی کئی اقسام ہونے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ خاص طور پر چھاتی کے کینسر کا خطرہ تین گنا سے بھی زیادہ تھا، جبکہ آنتوں اور بچہ دانی کے کینسر کا خطرہ تقریباً دو گنا تھا۔ بیضہ دانی کے کینسر کا خطرہ 57 فیصد زیادہ پایا گیا۔ تاہم، پروسٹیٹ اور معدے کے کینسر میں اضافہ اتنے اہم نہیں تھے کہ انہیں حتمی نتائج میں شامل کیا جا سکے
