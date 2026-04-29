بے روزگار ایم بی اے فارغ التحصیل سے وفاقی وزیر کی ملاقات، ملازمت کی یقین دہانی

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے سندھ کے ایک بے روزگار ایم بی اے فارغ التحصیل اظہر میمن سے ملاقات کی اور انہیں ملازمت حاصل کرنے میں مدد کا یقین دلایا۔ وزیراعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بتایا۔
اسلام آباد: وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے بدھ کے روز سندھ کے ایک انتہائی تعلیم یافتہ نوجوان اظہر میمن سے ملاقات کی جو اس وقت بے روزگار ہیں اور انہیں ملازمت حاصل کرنے میں مدد کا یقین دلایا۔ اظہر میمن ، خیرپور کے رہائشی اور انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن (آئی بی اے) کراچی سے ایم بی اے کے فارغ التحصیل ہیں، ایک ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد عوامی توجہ کا مرکز بن گئے جس میں ان کی مشکلات کو دکھایا گیا تھا۔ تارڑ نے X پر اس ملاقات کا ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے اظہر کے احترام میں اپنی نشست پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ یہ لمحہ جذباتی تھا، اظہر واضح طور پر متاثر نظر آئے۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے اپنا شکریہ ادا کیا اور اس موقع کو گہرا معنی خیز قرار دیا۔ X پر اپنے بیان میں، تارڑ نے اظہر میمن سے ملاقات کی جذباتی نوعیت پر غور کیا، نوجوان کی لگن اور تعلیمی کامیابیوں کے لیے ان کی تعریف کی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اظہر کی وائرل ویڈیو، جس میں انہوں نے اپنا سفر اور جدوجہد بیان کیا تھا، بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو گئی تھی۔ تارڑ نے اظہر کو یقین دلایا کہ ان کے لیے مناسب ملازمت تلاش کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور انہیں امید رکھنے کی ترغیب دی۔ اظہر، جنہوں نے 2003 میں پاکستان کے سب سے معتبر اداروں میں سے ایک آئی بی اے کراچی سے ایم بی اے مکمل کیا، نے بتایا کہ اپنی قابلیت کے باوجود انہیں زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اکثر خود کی کفالت کے لیے معمولی ملازمتوں کا سہارا لینا پڑا ہے۔ اظہر میمن کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو تعلیم اور صلاحیتوں کے باوجود معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ یہ واقعہ پاکستان میں بے روزگاری کے مسئلے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے لیے مناسب ملازمتوں کی عدم دستیابی کو اجاگر کرتا ہے۔ آئی بی اے کراچی جیسے نامی ادارے سے ایم بی اے کرنے کے باوجود اظہر کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معمولی ملازمتیں کرے۔ یہ نہ صرف اظہر کی ذاتی کہانی ہے بلکہ یہ پاکستان میں ہزاروں نوجوانوں کی کہانی ہے جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی ملازمت تلاش کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کی جانب سے اظہر میمن سے ملاقات اور انہیں ملازمت دلانے کا یقین ایک مثبت قدم ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے اور نوجوانوں کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تاہم، یہ ضروری ہے کہ حکومت صرف وعدے کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کرے۔ وزیراعظم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے فعال طور پر سفارتی کوششوں میں مصروف رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کا حامی رہا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اور ایران دونوں ہی خطے کے اہم ممالک ہیں اور ان کے درمیان امن ضروری ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور ان کے درمیان مذاکرات کرانے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران جلد ہی مذاکرات کی میز پر آئیں گے اور ایک ایسا حل تلاش کریں گے جو دونوں ممالک کے مفاد میں ہو۔ وزیراعظم کی یہ بیان بازی اس وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے سفارتی حل کی پیش کش ایک مثبت قدم ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا.
