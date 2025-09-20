تائیوان نے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا اور شکست کے کسی بھی دعوے کو مسترد کر دیا

صدر لائی چنگ-تے نے کہا کہ تائیوان خود کو بچانے کے لیے پرعزم ہے اور شکست کے کسی بھی دعوے پر یقین نہ کیا جائے۔ جمہوری طور پر حکمرانی کرنے والے تائیوان کو چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کا سامنا ہے۔
تائی پے (روئٹرز) - تائیوان کا بین الاقوامی برادری کے نام پیغام ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے پرعزم ہے اور لوگوں کو کسی ایسے دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ صدر لائی چنگ-تے نے ہفتے کے روز یہ بات کہی، جو دفاع ی تقریبات کے ایک ہفتے کا اختتام تھا۔ جمہوری طور پر حکمرانی کرنے والے تائیوان کو چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے فوجی دباؤ کا سامنا ہے، جو اس جزیرے کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے۔ تائیوان کی حکومت ان دعووں کو مسترد کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ صرف جزیرے کے لوگ ہی
اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تائیوان کی قدرتی آفات یا جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کو بڑھانے کی کوششوں پر ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے، لائی نے حکومت کے نئے شہری دفاعی ہینڈ بک کا حوالہ دیا، جو منگل کو شروع کی گئی تھی، تاکہ لوگوں کو ممکنہ چینی حملے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہینڈ بک حفاظت سے متعلق اہم معلومات فراہم کرتی ہے، اور اس نے تائی پے میں مغربی ایلچیوں سمیت سامعین سے خطاب کیا۔ 'اس سے بھی اہم بات، ہم سب کو بتاتے ہیں، 'تائیوان پر فوجی حملے کی صورت میں، حکومت کے ہتھیار ڈالنے یا قوم کی شکست کا کوئی بھی دعویٰ غلط ہے،' لائی نے کہا، ہینڈ بک کے اہم پیغامات میں سے ایک کا حوالہ دیتے ہوئے۔ 'جمہوریہ چین کی مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے، میں اپنے ہم وطنوں اور بین الاقوامی برادری کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تائیوان کا موقف ہے،' انہوں نے تائیوان کا رسمی نام استعمال کرتے ہوئے کہا۔ چین کے تائیوان امور کے دفتر نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ چین نے تائیوان کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کے استعمال سے کبھی انکار نہیں کیا۔ تائیوان نے اس ہفتے اپنی اب تک کی سب سے بڑی اسلحہ نمائش کی میزبانی کی، جس میں بین الاقوامی کمپنیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی جو جزیرے کے تیزی سے بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات میں حصہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تائیوان عالمی دفاعی کمپنیوں کو قریبی تعاون کے لیے بھی راغب کر رہا ہے، جیسے کہ ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار۔ ہفتے کے روز تائی پے میں ایک برانچ آفس کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے، امریکی کمپنی شیلڈ اے آئی کے صدر، برانڈن زینگ نے کہا کہ ان کی کمپنی اگلے تین سے پانچ سالوں میں تائیوان میں سیکڑوں ملازمین رکھ سکتی ہے۔ 'یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں شیلڈ اے آئی گہری سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کے لیے گہرا پرعزم ہے،' زینگ نے کہا، جنہوں نے جمعہ کو لائی سے اسلحہ نمائش میں شرکت کے دوران بات چیت کی، جہاں کمپنی نے اپنے وی-بی اے ٹی ڈرون کی نمائش کی تھی جو یوکرین میں لڑائی کے دوران آزمائے گئے تھے۔\تائیوان کی حکومت چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ صدر لائی چنگ-تے کی جانب سے حالیہ بیانات اور شہری دفاعی ہینڈ بک کا اجراء تائیوان کے عوام کو ممکنہ چینی حملے کے خلاف تیار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس ہینڈ بک میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے طریقوں اور بحران کی صورت حال میں حفاظت کو یقینی بنانے کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ حکومت کا مقصد لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا اور انہیں اس بحران سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے، جو تائیوان کی آزادی اور خودمختاری کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ تائیوان کی مسلح افواج نے بھی اپنی جنگی صلاحیتوں کو جدید بنانے اور بین الاقوامی دفاعی شراکت داریوں کو وسعت دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اسلحہ نمائش میں بین الاقوامی کمپنیوں کی شرکت تائیوان کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس کی کوششوں کا ایک واضح اشارہ ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک تائیوان کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہے ہیں، جو چین کے ساتھ کشیدگی کے دوران اس جزیرے کے دفاعی موقف کو مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔\تائیوان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے کیونکہ چین اس جزیرے کو اپنا صوبہ سمجھتا ہے۔ چین نے تائیوان کو طاقت کے ذریعے کنٹرول میں لینے سے انکار نہیں کیا ہے۔ اس تناظر میں، تائیوان نے اپنی مسلح افواج کی جدید کاری، دفاعی صنعت کی ترقی اور بین الاقوامی تعاون پر توجہ مرکوز کی ہے۔ صدر لائی چنگ-تے نے واضح کیا ہے کہ تائیوان کسی بھی حملے کی صورت میں ہتھیار نہیں ڈالے گا اور اس کی خود مختاری اور آزادی کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شہری دفاعی ہینڈ بک کا اجراء ایک اہم اقدام ہے، جو عوام کو قدرتی آفات اور ممکنہ جنگی حالات کے لیے تیار کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت عوام کی حفاظت اور قومی سلامتی کو کس طرح ترجیح دیتی ہے۔ تائیوان کی حکومت کا بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون اور دفاعی شراکت داریوں کو فروغ دینا، اس کی خود مختاری کے دفاع اور خطے میں استحکام کو برقرار رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تائیوان کے رہنماؤں کا عزم ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر چین کی جانب سے عائد کردہ دباؤ کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق کا دفاع کریں گے
تائیوان چین دفاع صدر لائی چنگ-تے خود مختاری