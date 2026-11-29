تائیوان بلدیاتی انتخابات: چین کا اتحاد کا دعویٰ اور ڈی پی پی کی بڑی کامیابی
تائیوان کے بلدیاتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی نے کنٹرول والے شہروں اور کاؤنٹیوں کی تعداد دگنی کر لی، جبکہ چین نے تائیوان کے ساتھ ری یونیفکیشن کو ناگزیر قرار دیا ہے۔
تائیوان کی حکمران ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی (ڈی پی پی) نے بلدیاتی انتخابات میں اپنے کنٹرول والے شہروں اور کاؤنٹیوں کی تعداد دگنی کر لی، تاہم تائی پے کے میئر کے انتخاب میں اسے شکست ہوئی۔ چین نے اتوار 29 نومبر 2026 کو ان انتخابی نتائج کے جواب میں کہا کہ ری یونیفکیشن کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ بیان خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں شامل ہے۔
چین جمہوری طور پر منتخب ہونے والے تائیوان کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کے استعمال کو کبھی ترک نہیں کیا۔ تائیوان کی حکومت بیجنگ کے علاقائی دعوؤں کو مسترد کرتی ہے۔ انتخابات کے تازہ نتائج نے دونوں طرف کی سیاسی کشیدگی کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
چین کا ردِعمل اور تائیوان کی خودمختاری کا موقف
چین کے تائیوان افیئرز آفس نے ایک بیان میں انتخابی نتائج کا نوٹس لینے کی بات کی اور کہا کہ تائیوان میں مرکزی دھارے کی رائے عامہ امن، ترقی، تبادلے اور تعاون چاہتی ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ تائیوان کی سیاسی صورتحال کچھ بھی ہو، وہ آبنائے کے آر پار تعلقات کی سمت اور رجحان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔
چینی دفتر کے مطابق ملک کی تاریخی سمت یہ ہے کہ مادر وطن کو ناگزیر طور پر دوبارہ متحد ہونا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت تائیوان کی آزادی پسند علیحدگی پسند قوتوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھے گی اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کرے گی۔
تائیوان کی حکومت نے جواب میں مطالبہ کیا کہ چین تائیوان کے جمہوری نظام اور عوام کے انتخاب کا احترام کرے اور انتخابی نتائج کو حقیقت پسندی کے ساتھ قبول کرے۔ چین پالیسی تیار کرنے والی ادارہ میینلینڈ افیئرز کونسل نے بیان میں کہا کہ بیجنگ کو تائیوان کی جمہوری طور پر منتخب اور جائز حکومت سے 'کسی شرط کے بغیر اور مساوی وقار' کے اصولوں پر بات کرنی چاہیے۔
چین تائیوان کے صدر لائی چنگ تے سے بات چیت سے انکار کرتا ہے اور انہیں علیحدگی پسند قرار دیتا ہے۔ صدر لائی، جو ڈی پی پی کے چیئرمین بھی ہیں، کا موقف ہے کہ تائیوان کے عوام ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
ڈی پی پی کی انتخابی مہم اور پوما شین کا کردار
انتخابی مہم میں چین کا مسئلہ زیادہ نمایاں نہیں رہا، جہاں توجہ پانی کی حفاظت اور اسکولوں میں کھانے جیسے گھریلو مسائل پر مرکوز رہی۔ تاہم ووٹنگ سے پہلے کے دنوں میں چین نے ڈی پی پی کے تائی پے کے امیدوار پوما شین پر مسلسل حملے کیے، جن پر بیجنگ پابندیاں عائد کر چکا ہے، اور انہیں بھی علیحدگی پسندی کا الزام دیا گیا۔
کُمِنتانگ (کے ایم ٹی) کی چیئرپرسن چینگ لی وون، جو اپریل میں بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر چکی ہیں، نے ہفتہ کی رات رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2028 کے انتخابات سمیت بہت سا کام باقی ہے۔ انہوں نے کسی امیدوار کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا۔
کے ایم ٹی کے چیانگ وان آن نے تائی پے کے میئر کے طور پر بھاری اکثریت سے دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اتوار کو انہوں نے رپورٹرز سے کہا کہ اگلے چار سال وہ تائی پے کے میئر ہیں، جبکہ ایک کارکن کے طور پر وہ 2028 میں پارٹی کے امیدوار کی حمایت کریں گے۔
کے ایم ٹی کو وسطی شہر تائیچنگ کا کنٹرول کھونے سے بڑا دھچکا لگا، جو اس رات ڈی پی پی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ پوما شین، جو ایک ماہر تعلیم اور قانون ساز ہیں اور چینی غلط معلومات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، کے ایم ٹی کے گڑھ تائی پے میں ہار گئے، لیکن انہوں نے پورے تائیوان میں غیر متوقع طور پر زیادہ ووٹرز کی توجہ حاصل کی۔
شین نے اتوار کو کہا کہ اگلا انتخاب ابھی بہت دور ہے، اور فی الحال وہ دوبارہ تدریس اور قانون سازی کی ذمہ داریوں کی طرف لوٹیں گے۔ کاؤہسیونگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر چارلز لو نے کہا کہ ڈی پی پی کو پوما شین کو ایک ناممکن معرکے میں اتار کر ایک امید افزا نیا چہرہ ملا ہے، اور وہ خوبصورتی سے ہارے ہیں۔
2028 کے صدارتی انتخاب پر اثرات اور آگے کا منظرنامہ
صدر لائی چنگ تے تقریباً یقینی طور پر اپنی دوسری اور آئینی طور پر آخری چار سالہ مدت کے لیے امیدوار ہوں گے۔ تاہم اپوزیشن کُمِنتانگ کے امیدوار کے بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں، اور روایتی طور پر یہ جماعت بیجنگ کے ساتھ قریبی تعلقات کی حامی سمجھی جاتی ہے۔
پوما شین کی شہرت بڑھنے سے انہیں ڈی پی پی کی اگلی نسل کے رہنماؤں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تائیوان کی سیاست میں اگلا صدارتی انتخاب 2028 میں ہوگا، جس کی تیاری کا عمل اب انہی بلدیاتی نتائج کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔
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