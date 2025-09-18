آج کے سیلاب کا واضح اثر پنجاب اور سندھ میں نظر آرہا ہے اور اس نے لاکھوں افراد کو اپنی مہربانی میں بھر لیا ہے۔ حرکت Carlsberg Campaign has achieved great success.
جب سیلاب اور شدید بارشوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچنا چاہئیں کہ کیا یہ محض قدر کی آفات ہیں یا اس طرح کے تباہ کاریوں میں حکمران طبقات کی نااہلی کو بھی معلوم کرنا چاہیے؟ حکمران اور ذمہ دار طبقات ہمیشہ طبعی آفات کو قدرت کی طرف سے پیش آنے والی آزمائشوں سے تعبیر کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ تسلی دیتی ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی پر منحصر ہے۔ ان کی نااہلی اور بدعنوانی کے بارے میں چھاننا چاہییں۔ شدید بارشیں اور سیلاب فطری عناصر ہیں جن سے انسان کو سختی سے نمٹنا پڑتا ہے۔لیکن، اس قدرتی آفت کا सामना کرنے
میں نمایاں طور پر بگاڑ زرد ہے۔ یشنا میں حکومتی نظام کا اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بحران سے ناکام رہنے کی بجائے اس سے نمٹنے کی صلاحیت کو پیدا کرے۔ ہر بار حکومت کے اراکین کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی ہوئے سیلاب سے بہت سبق سیکھا ہے اور ان غلطیوں کو اگلے بار تکرار نہیں کریں گے لیکن، یہ بات ثابت ہوتی جاتی ہے کہ ہی غلطیوں کو نہیں صرف تکرار کیا جاتا بلکہ ان کی گہرائی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی یہ واضح ہوچکا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھے ہیں اور بحران سے نمٹنے کے لیے ہماری پالیسی ایک ردعمل کی پالیسی ہے۔ اس عمل میں نہ ہی کسی مستقل خاکے کا اظہار ہوتا ہے اور نہ ہی کسی طویل مدت کی،متوسط مدت کی یا مختصر مدت کی منصوبہ بندی نظر آتی ہے۔ پہلے 2022 کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد حکمران طبقات نے بہت سے منصوبوں کی کہانی پیش کی اور یہ کہا کہ ان منصوبوں سے بھو کھینِ کی عالمی امداد اور مالیاتی اداروں کی امداد سے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جائے گا جو مستقبل میں دشمنوں سے نمٹنے میں مددगار ثابت ہو۔ لیکن، حکمرانوں کے منصوبوں، دعووں اور خوشنما خواب صرف سیاسی نعرے ثابت ہوئے۔ عملی طور پر ہم کسی بھی ایسے منصوبے کو تیار نہیں کر سکے جو ہمیں ان حال تات سے نمٹنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے برملا اعتراف کیا کہ ہم 2022 کے سیلاب کے بعد کوئی ایسا منصوبہ تیار نہیں کر سکنے کی جس کی حکومتی کو ضرورت ہو۔ 2025 میں جو شدید بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ تباہ کاریاں آج بھی جاری ہیں وہ حکومت کی نااہلیوں کو نمایاں کرتی ہیں۔ اب تک 60 لاکھ سے زیادہ افراد حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ تعداد مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں متاثرین کے لیے فوری ریلیف ہوتا ہے جو ان کی بنیادی ضرورت اور جان ومال کو بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں شفافیت پر مبنی گورننس کا نظام ہمیشہ سے خرابیوں کی مختلف نشاندہی کرتا ہے جس کی وجہ سے ں، سیاسی ، انتظامی اور مالی سطح پر ہمیں شفافیت اور اعلیٰ اور بروقت صلاحیتوں کا فقدان دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر جو بھی سیلاب کے متاثرین ہیں وہ حکومت اور انتظامیہ کی کارکردگی سے نالاں ہوتے ہیں اور ان کے بقول ہمارا زیادہ نقصان قدرت کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی غلط حکمت عملیوں اور عدم شفافیت کے نظام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے گھر ہی نہیں بلکہ ان کی زمینیں اور عملی طور پر زراعت سے جڑا ان کا کاروبار بھی شدید متاثر ہوتا ہے۔ ان کی جمع شدہ پونجی بھی برباد ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے ریاست ،حکومت اور نجی شعبے کے محتاج ہوجاتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی یہ کہانی نئی نہیں ہے بلکہ یہ وہی پرانی کہانی ہے جو کئی صدیوں سے ہمارے نظام کے ساتھ چل رہی ہیں اور جو لوگ بھی حکومتی یا انتظامی سطح پر ذمے داران ہوتے ہیں وہی گھوم پھر کر ہر حکومت یا انتظامی ڈھانچوں کا حصہ ہوتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کی نااہلی سے جو مسائل پیدا ہوئے اس کا حساب کون دے گا کیونکہ حکومتی نظام میں ایک ایسا مضبوط گٹھ جوڑ ہے جو ہماری بڑی ناکامیوں کی بنیاد ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ یہاں پر کرپشن اور نااہلی کا کھیل نمایاں ہے اور اسی وجہ سے عالمی مالیاتی ادارے بھی ہماری مدد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں
سیلاب حکومت نااہلی ترمیم پاکستان
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Bublik sees off Medvedev to claim second title on grass in HalleAlexander Bublik achieved his first win in seven meetings with Russian Daniil Medvedev.
مزید پڑھ »
Hania Aamir celebrates global success of Sardaar Ji 3 with great joyLively actress Hania Aamir has celebrated the global success of her Punjabi debut Sardar Ji 3 with an outpouring of joy. Taking to her Instagram handle, the star has dropped some glimpses from the celebration in which she can be seen overwhelmed with happiness, reflecting on the positive response to her work.
مزید پڑھ »
Sydney Sweeney's 'great jeans' campaign sparks online warSydney Sweeney’s new campaign with American Eagle has sparked a war online due to its controversial tagline, “Sydney Sweeney has great jeans,” somehow conveying a double meaning, with many suggesting it is not only talking about ‘great jeans’, instead it subtly alludes to “great genes.
مزید پڑھ »
Sanaullah terms PTI's protest call as a flop showRana Sanaullah said that political engagement is imperative to achieve success.
مزید پڑھ »
Runa Khan to star in 'Cholochittra: The Cinema' with lead roleShe emphasised that true success will come if the audience connects with the story
مزید پڑھ »
The Diplomat links success against terrorism to national cohesionThe Diplomat links success against terrorism to national cohesion
مزید پڑھ »