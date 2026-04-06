تحقیق: نمک کا زیادہ استعمال ہارٹ فیلیئر کے خطرات میں اضافہ

نمک کا زیادہ استعمال ہارٹ فیلیئر کے خطرات کو بڑھاتا ہے: تحقیق ۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم نے ایک اہم تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ زیادہ نمک کا استعمال براہ راست اور آزادانہ طور پر ہارٹ فیلیئر کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو پہلے سے ہی اس بیماری کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔ یہ تحقیق جرنل آف دی امریکن کالج آف کارڈیولوجی: ایڈوانسز میں شائع ہوئی ہے، جس میں امریکہ کے جنوب مشرقی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 25 ہزار 300 سے زائد افراد کو شامل کیا گیا تھا۔ اس مطالعے میں شرکاء کی بڑی
تعداد سیاہ فام اور کم آمدنی والے افراد پر مشتمل تھی، جو دل کی بیماریوں کا شکار ہونے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ شرکاء اوسطاً تجویز کردہ مقدار سے تقریباً دوگنا زیادہ نمک استعمال کر رہے تھے۔ یہ غیر معمولی طور پر زیادہ نمک کا استعمال دل کی نئی بیماری کے خطرے میں 15 فیصد اضافے سے منسلک پایا گیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ اگر نمک کے استعمال میں معمولی کمی بھی کی جائے تو اس سے زیادہ خطرے والے گروہ میں دل کی بیماری کے بوجھ کو نمایاں طور پر کم کیا جا سکتا ہے۔\امریکہ کی ہارٹ ایسوسی ایشن اور امریکی وفاقی رہنما اصولوں کے مطابق، ایک بالغ کو روزانہ 2300 ملی گرام سے زیادہ سوڈیم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم، اس تحقیق میں شامل افراد اوسطاً 4269 ملی گرام سوڈیم روزانہ استعمال کر رہے تھے، جو کہ تجویز کردہ مقدار سے تقریباً دوگنا زیادہ ہے۔ مطالعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقریباً 80 فیصد شرکاء روزانہ تجویز کردہ مقدار سے زیادہ نمک استعمال کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ، محققین نے یہ بھی دریافت کیا کہ روزانہ نمک کے ہر اضافی 1000 ملی گرام کے استعمال سے پہلی بار ہارٹ فیلیئر کا خطرہ 8 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ نتائج نمک کے زیادہ استعمال اور دل کی صحت کے درمیان ایک مضبوط تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خوراک میں تبدیلی اور نمک کی مقدار کو کنٹرول کر کے ہارٹ فیلیئر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق میں شامل افراد کی آبادی کی خصوصیات پر بھی توجہ دی گئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں پہلے سے ہی دل کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جس سے اس تحقیق کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔\تحقیق کے مصنفین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ نتائج صحت عامہ کے لیے اہم ہیں، اور صحت کے پیشہ ور افراد اور عوام کو نمک کی مقدار کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، محققین نے نمک کے استعمال کو کم کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی ہیں، جن میں کھانے کی تیاری میں کم نمک کا استعمال، پروسس شدہ فوڈز سے پرہیز، اور لیبلز کو احتیاط سے پڑھنا شامل ہے۔ یہ مطالعہ نہ صرف نمک اور دل کی صحت کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے بلکہ صحت مند طرز زندگی اپنانے کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ، محققین مستقبل میں اس موضوع پر مزید تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ نمک کے استعمال اور دل کی بیماریوں کے درمیان پیچیدہ تعلق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ اس تحقیق کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوراک میں چھوٹی تبدیلیاں بھی دل کی صحت پر بڑا اثر ڈال سکتی ہیں، اور اس لیے لوگوں کو اپنی خوراک کے بارے میں محتاط رہنے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے۔
