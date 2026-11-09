ترابیلہ ڈیم پانچواں توسیعی منصوبے میں چٹان گرنے کا واقعہ، صورتحال قابو میں
ترابیلہ ڈیم کے پانچویں توسیعی منصوبے کے تونل میں چٹان گرنے سے پانی داخل ہوا لیکن واپڈا کے مطابق صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
ترابیلہ ڈیم کے پانچویں توسیعی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جہاں کنکشن ٹنل کے زیرِ زمین کام کے دوران چٹان کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ یہ واقعہ ہری پور میں وقوع پذیر ہوا جس کی وجہ سے انٹیک پیٹھ سے پانی ٹنل اور زیر تعمیر پاور ہاؤس میں بہنے لگا۔ واپڈا (واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی) نے تصدیق کی ہے کہ حادثے کے بعد داخل ہونے والا پانی مکمل طور پر نکال دیا گیا ہے اور صورتحال اب مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔
واقعے کی تفصیلات اور ناکاں چٹان کی وجہ
واپڈا کے مطابق یہ واقعہ کنکشن ٹنل کے دوسرے بینچ کی کھدائی کے دوران پیش آیا جب ایک کمزور چٹان کا حصہ اچانک گر گیا۔ اس واقعے میں ایک مزدور زخمی ہو گیا تاہم تمام ورکرز کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا۔ واپڈا کے چیئرمین نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پروجیکٹ کی بروقت تکمیل پر زور دیا۔ پاور ہاؤس میں باقی ماندہ پانی نکالنے کے کام جاری ہیں جبکہ سینئر عہدیداروں اور کنسلٹنٹس نے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔Also readٹیسلہ سائبر کیب لانچ کرنے کی تیاری، سائبر ٹرک کی پروڈکشن روکے گا
حکام کی پوزیشن اور تہمتوں کی تردید
ہری پور کے ڈپٹی کمشنر وسیم احمد نے وضاحت کی کہ پروجیکٹ کے کام کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور ٹیکنیکل ٹیمیں واپڈا اور ہری پور پولیس کی نگرانی میں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قریبی بستیوں کو کسی قسم کی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ واپڈا نے ان رپورٹس کو بھی مسترد کر دیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ ترابیلہ ٹنل نمبر پانچ منہدم ہو گیا ہے، اتھارٹی نے واضح کیا کہ پروجیکٹ کا اصلی ٹنل اور پاور ہاؤس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
مستقبل کے اقدامات اور تحقیقاتی عمل
واپڈا نے تصدیق کی ہے کہ تمام ورکرز کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے اور اس واقعے میں کوئی ہلاکتیں رپورٹ نہیں ہوئیں۔ اتھارٹی نے ایک باقاعدہ تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا ہے جو یہ طے کرے گا کہ اس واقعے کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس ضمن میں سینئر آفیسرز، ٹھیکیداروں اور ماہرین مل کر مکمل سروے کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔
یہ واقعہ ترابیلہ ڈیم کی پانچویں توسیعی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیراتی سرگرمیوں پر عارضی طور پر اثر انداز ہوا ہے لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ منصوبے کی تکمیل کے اہداف کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ تمام فریقین اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ سیفٹی پروٹوکولز کی سختی سے پابندی کی جائے۔
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