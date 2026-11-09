ترابیلہ پانچواں توسیعی پروجیکٹ میں پانی داخل، ورکرز محفوظ: واپڈا
واپڈا کا اعلان کہ ترابیلہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ٹنل میں آنے والے پانی سے تمام ورکرز محفوظ ہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ( WAPDA) نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ ترابیلہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے تحت جاری پانچویں توسیعی منصوبے (Tarbela 5th Extension) کے مقام پر ٹنل میں پانی داخل ہونے کے بعد تمام محکمہ جاتی کارکنان محفوظ ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے کسی قسم کے جانی نقصان کی رپورٹ نہیں کی گئی ہے، حالانکہ محکمہ کنکشن ٹنل کے دوسرے بینچ کی کھدائی کے دوران پتھر کے کمزور حصے گرنے اور اس سے پانی کے بہاؤ کی اطلاعات تھیں۔
واقعے کی تکنیکی تفصیلات اور پانی کا بہاؤ
واپڈا کے اسپوکرز نے بتایا کہ کنیکٹنگ ٹنل کی کھدائی کے دوران پتھر کے ایک کمزور حصے کا گرنے سے پانی انٹی کیس پیٹ (intake pit) سے ٹنل اور زیر تعمیر پاور ہاؤس میں داخل ہوا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ انٹی کیس پیٹ سے پانی کو مکمل طور پر نکال لیا گیا ہے اور پاور ہاؤس سے پانی نکالنے کے عمل کو بھی مؤثر طریقے سے جاری رکھا گیا ہے۔Also readورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
اس واقعے کی تکنیکی نوعیت پر غور کرتے ہوئے عہدیداران نے واضح کیا ہے کہ پانی کا بہاؤ صرف مخصوص علاقے تک محدود رہا۔ کھدائی کے دوران پیدا ہونے والی یہ صورتحال عارضی تھی اور اسے کنٹرول میں لانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے گئے، جس کے نتیجے میں کسی بڑے بحران کی صورت حال پیدا نہیں ہوئی۔
غلط اطلاعات کی تردید اور بنیادی ٹنل کی حالت
واپڈا کی جانب سے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع پر گردش کرنے والی اطلاعات کی سختی سے تردید کی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ترابیلہ کے ٹنل نمبر پانچ (Tunnel No. 5) میں طویل مدتی نقصان پہنچا ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ پروجیکٹ کے بنیادی ٹنل، زیر تعمیر پاور ہاؤس، ٹیل ریسی کلورٹ (tailrace culvert) یا سوئچ یارڈ میں کوئی بھی قسم کی ساختی خرابی یا نقصان نہیں ہوا ہے۔
یہ وضاحت ضروری تھی کیونکہ پانی کے داخلے سے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ اتھارٹی کے مطابق، رپورٹس میں بیان کردہ 'ٹنل نمبر پانچ کے ٹوٹنے' کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور حقیقت میں بنیادی انفراسٹرکچر مکمل طور پر محفوظ ہے۔
سینئر افسران کی نگرانی اور صورتحال کا جائزہ
ترابیلہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے مقام پر سینئر واٹپا افسران، کونسولٹنٹس اور ٹھیکیداروں نے مل کر موجودہ صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کا بنیادی مقصد واقعے کی مکمل نوعیت کو سمجھنا ہے اور پروجیکٹ کے مستقبل کے مراحل کے لیے ممکنہ چیلنجوں کا ازالہ کرنا ہے۔
میدانی سطح پر جاری سروے کے دوران ماہرین زمین کی ساخت اور پانی کے دباؤ کا موازنہ کر رہے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ آئندہ کھدائی کے مراحل میں ایسی کوئی دوبارہ پیش آسکتی ہے۔ واٹپا نے زور دے کر کہا ہے کہ تمام ورکرز محفوظ ہیں اور ابھی تک کوئی جانی ضیافت کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔
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