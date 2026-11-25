ترامپ کی جانب سے 14 ممالک پر نئے ٹیرف کے تجاویز
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 14 بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز سمیت چین اور یورپی یونین پر نئے ٹیرف کے تجاویز پیش کیے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے جمعہ کو 14 اہم ٹریڈنگ پارٹنرز بشمول چین ، جاپان اور یورپی یونین پر نئے ٹیرف کے تجاویز پیش کیے ہیں۔ یہ قدم ریپبلکن پارٹی کے میڈ ٹرم الیکشنز میں ہونے والے نقصانات کے باوجود امریکہ کے پروٹیکشنزم کے منصوبے کو جاری رکھنے کی واضح علامت ہے۔
ٹیرف کی شرح اور قانونی بنیاد
امریکہ کی ٹریڈ ریپریزنٹیٹو (USTR) کی جانب سے پیش کردہ نئے ٹیرف کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ شرح 20 فیصد سے 40 فیصد کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ اس کا اہم مقصد ان ممالک میں پائی جانے والی اضافی صنعتی صلاحیت کو ختم کرنا ہے جسے امریکہ غیر منصفانہ تجارتی روایات قرار دیتا ہے۔Also readPakistan confirms 10th polio case of 2026 as nationwide vaccination drive set for December
تاہم، امریکی ٹریڈ ریپریزنٹیٹو کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ نئے ٹیرف کی شرح ان سطح تک محدود رکھی جائے گی جو پہلے سے مکمل یا زیرِ التوا تجارتی معاہدوں میں طے پائی ہے۔ یہ اقدام سپریم کورٹ کے فیبروری میں دیے گئے اس فیصلے کے جواب میں کیا گیا تھا جس میں نیشنل ایمرجنسی قانون کے تحت عالمی ڈیوٹیز کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔
چین اور دیگر ممالک کے لیے شرائط
اس تحقیقاتی رپورٹ میں چین کو سب سے زیادہ 20 فیصد کی محدود ٹیرف شرح کا سامنا کرنا پڑے گا، جو امریکہ اور چین کے درمیان جاریہ تجارتی معاہدے کے تحت پہلے سے عائد تقریباً 25 فیصد ڈیوٹیز کے ساتھ جمع ہونی ہے۔ یہ شرح 10 جنوری کو ختم ہونے والے معاہدے کی تعمیل کرتی ہے۔
اگر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو چین پر ٹیرف کی شرح بڑھا کر 40 فیصد کر دی جائے گی۔ امریکی ٹریڈ ریپریزنٹیٹو جیمیسن گریر کا کہنا ہے کہ ان ٹیرف کا مقصد ان صنعتی حکمت عملیوں کا سامنا کرنا ہے جو مزدوری کے حقوق کی پامالی اور غیر مارکیٹ سے متعلقہ تعاون پر مبنی ہیں۔
برازیل اور دیگر ملکی موقف
اس کے علاوہ، امریکہ نے برازیل کے تیار شدہ ایمبریر تجارتی طیاروں پر 10 فیصد نیا ٹیرف عائد کرنے اور برازیلی چینی کے اضافی اخراجات پر ڈیوٹیز میں اضافے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جیمیسن گریر نے بتایا کہ امریکہ اور برازیل کے درمیان مہینوں کی بات چیت کے باوجود کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ اقدام کیا گیا۔
چین کے سفارت خانے کے ایک ترجمان نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ صنعتی اضافی صلاحیت کا مسئلہ درحقیقت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف سیاسی مانیپولیشن کا بہانہ ہے اور دونوں ممالک کو ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان طے پانے والے معاہدوں پر عملدرآمد کرنا چاہیے۔
اسٹاک مارکیٹ پر اثرات
نئے تجارتی رکاوٹوں کے خدشات کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹس پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بڑے امریکی انڈیکسز میں ایک فیصد سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، خاص طور پر ٹیک اسٹاکس میں سیل آف جاری ہے۔ یہ اقدامات صنعتی شعبے کے لیے مستقبل کے چیلنجز کی نشاندہی کرتے ہیں۔
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