ترامپ کی نئی دھمکی عالمی تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی; امریکی خام تیل بھی سستا ہوگی

ایران کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ طاقت کے ذریعے دباؤ ڈالنا کسی بھی دیرپا حل کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ Iran کو تباؤ یا طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کا تصور حقیقت سے دور ہے اور یہ صرف ایک وهم ہے۔ ایران ی صدر نے اسٹورےльзу ایمپائر ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ تہران نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے اور خطے میں کشیدگی سے بچنے کے لیے ہر ممکن سفارتی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں، مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے جنگ سے بچنے کے لیے متعدد مواقع پر تنہائی کا مظاہرہ کیا اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کو ترجیح دی۔انہوں نے مزید کہا کہ سفارت کاری میں باہمی احترام ہی پائیدار اور محفوظ راستہ ہے جبکہ طاقت کے ذریعے دباؤ ڈالنا کسی بھی دیرپا حل کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ایران ی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ Iran کی جانب سے مذاکرات اور رابطے کے تمام دروازے کھلے ہیں تاہم برابری اور احترام کی بنیاد پر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے.
