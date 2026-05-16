تربت میں دہشت گردوں کا حملہ: لیڈی کانسٹیبل شہید، شوہر اور بیٹا زخمی

بلوچستان کے شہر تربت میں دہشت گردوں نے ایک لیڈی کانسٹیبل کو شہید کر دیا جبکہ ان کے شوہر اور بیٹے کو شدید زخمی کر دیا، حکومت نے اس فعل کی شدید مذمت کی ہے۔
بلوچستان کے شہر تربت میں ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جہاں دہشت گردوں نے ایک بہادر لیڈی کانسٹیبل کو نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ حملے میں نہ صرف لیڈی کانسٹیبل شکیلہ سنیل جام سال ہوگئیں بلکہ ان کے شوہر اور معصوم بیٹے کو بھی شدید زخم آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے بے رحمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اس خاندان پر تقریباً 31 گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں جائے وقوعہ خون میں نہلا گیا۔ اس حملے نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دہشت گرد اب کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور ان کے نشانے پر اب خواتین اور بچے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق شہید لیڈی کانسٹیبل شکیلہ سنیل کی میت اور ان کے شدید زخمی شوہر اور بیٹے کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ مقامی آبادی میں شدید غم و غصے کا باعث بنا ہے اور شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ بلوچستان حکومت کے سپیشل اسسٹنٹ برائے ہوم افیئرز بابر یوسف زئی نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے کھلی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد اب خواتین، اساتذہ اور عام معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کی بزدلی کی انتہا ہے۔ بابر یوسف زئی نے مزید کہا کہ بلوچستان کی بہادر بیٹی کو اس کے بچوں کے سامنے شہید کرنا ایک ایسا جرم ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گرد عناصر اب اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ چکے ہیں کیونکہ بلوچستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز اب ایک پیج پر ہیں اور متحد ہو کر ان دشمن عناصر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ امن و امان کی بحالی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا اور کسی بھی مجرم کو قانون کی گرفت سے بچنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ حملہ ریاست کے عزم کو کمزور کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے اور سیکیورٹی فورسز کسی بھی قیمت پر ملک میں امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 20 اپریل کو خضدار کے علاقے باغبانہ میں بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں ایک پولیس ٹیم کو سولر پینلز کی چوری کی شکایت پر چھاپہ مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا جہاں مسلح دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس شدید جھڑپ کے دوران ہیڈ کانسٹیبل سمیع اللہ اور لیڈی کانسٹیبل ملک ناز شہید ہو گئے تھے۔ اس حملے میں ایڈیشنل ایس ایہ او ابراہیم شیخ اور کانسٹیبل نجیب اللہ بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکار اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ریاست کی بقا اور عوام کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر موجود ہیں اور مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں جاری یہ دہشت گردی کی لہر دراصل ترقیاتی کاموں کو روکنے اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی ایک سازش ہے لیکن بہادر پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ان کے خون کا ہر قطرہ دہشت گردوں کے لیے وبال بن جائے گا.
