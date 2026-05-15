ترسیلات زر میں اضافے کی امید: پاکستانی معیشت کے تحفظ کے لیے پاکستانی ڈرائیور اور دوسرے مزدور

پوری دنیا کی معیشت اس وقت ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے، ایران، امریکہ کی کشیدگی مشرق وسطیٰ کو تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے دوچار کر لیتی ہے، جس کے باعث خلیجی ریاستوں کی رفتار بدلتے جا رہی ہے، ترقی پذیر ممالک مہنگائی، قرض اور بے روزگاری کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف معاشی افراتفری پھیل چکی ہے۔ 2008 سے بھی بڑی عالمی کساد بازاری منہ کھولے کھڑی ہے۔ کووڈ 19 سے بھی زیادہ غیر یقینی معاشی صورت حال پیدا ہوگئی ہے۔ ان حالات میں پاکستان جیسی معیشت کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ لوگ بن گئے ہیں جو اپنے وطن سے ہزاروں میل دور صحراؤں، برفانی شہروں، گھڑ گھڑاتی مشینوں، 30 منزلہ عمارت کے آخری فلیٹ پر کام کرتے ہوئے، بھیڑ میں ٹیکسیں چلاتے ہوئے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ کہیں ڈالر کہیں دینار بھی انما نے کمائے اور پاکستان بھیجے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھیں سرکاری ایوانوں میں، کابینہ کے اجلاس میں ’’اوورسیز پاکستانی‘‘ کہا جاتا ہے مگر حقیقت میں یہ پاکستان کی قرض سے لدی ہوئی معیشت کے معاشی محافظ ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار سے پاکستانی معیشت کے لیے ترسیلات زر میں اضافہ پر امید ظاہر کی جا رہی ہے.
پوری دنیا کی معیشت اس وقت ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے، ایران، امریکہ کی کشیدگی مشرق وسطیٰ کو تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے دوچار کر لیتی ہے، جس کے باعث خلیجی ریاستوں کی رفتار بدلتے جا رہی ہے، ترقی پذیر ممالک مہنگائی، قرض اور بے روزگاری کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف معاشی افراتفری پھیل چکی ہے۔ 2008 سے بھی بڑی عالمی کساد بازاری منہ کھولے کھڑی ہے۔ کووڈ 19 سے بھی زیادہ غیر یقینی معاشی صورت حال پیدا ہوگئی ہے۔ ان حالات میں پاکستان جیسی معیشت کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ لوگ بن گئے ہیں جو اپنے وطن سے ہزاروں میل دور صحراؤں، برفانی شہروں، گھڑ گھڑاتی مشینوں، 30 منزلہ عمارت کے آخری فلیٹ پر کام کرتے ہوئے، بھیڑ میں ٹیکسیں چلاتے ہوئے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں۔ کہیں ڈالر کہیں دینار بھی انما نے کمائے اور پاکستان بھیجے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھیں سرکاری ایوانوں میں، کابینہ کے اجلاس میں ’’اوورسیز پاکستانی‘‘ کہا جاتا ہے مگر حقیقت میں یہ پاکستان کی قرض سے لدی ہوئی معیشت کے معاشی محافظ ہیں۔ حالیہ اعداد و شمار سے پاکستانی معیشت کے لیے ترسیلات زر میں اضافہ پر امید ظاہر کی جا رہی ہے
ترسیلات زر میں اضافے کی امید پاکستانی معیشت کے تحفظ کے لیے پاکستانی ڈرائیور امریکی امریکہ کی کشیدگی کووڈ 19 کے اثرات پاکستانی ٹرانسپورٹرز کا کردار