ترقی پذیر ممالک میں روزگار کا بحران: عالمی بینک اور آئی ایم ایف کی تشویش

عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے سالانہ اجلاس میں روزگار کو ترقی پذیر ممالک کا بڑا مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں نہ ملنے کا خدشہ ہے۔
عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے سالانہ اجلاس میں ترقی پذیر ممالک میں روزگار کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ان ممالک کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے، جس سے غربت میں اضافہ اور معاشی ترقی میں رکاوٹیں آسکتی ہیں۔ اجلاس میں خاص طور پر پاکستان سمیت متعدد ممالک میں آئندہ دہائیوں میں لاکھوں نوجوانوں کو ملازمتیں نہ ملنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ صدر عالمی بینک اجے بانگا نے اس بات پر زور دیا کہ روزگار غربت کے خاتمے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے اور اسے اولین ترجیح قرار دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی صورتحال کو خصوصی طور پر سنجیدہ قرار دیا گیا ہے، جہاں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نوکریوں کے مواقع محدود ہورہے ہیں۔ اس صورتحال میں، نوجوان نسل کو روزگار فراہم کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ عالمی بینک کے مطابق، اگلے 10 سے 15 سالوں میں تقریباً 1.
2 ارب نوجوان ترقی پذیر ممالک میں کام کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ان کے لیے مناسب ملازمتیں پیدا کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ عالمی بینک نے اس مسئلے کے حل کے لیے رکن ممالک کو 80 سے 100 ارب ڈالر تک کی امداد فراہم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ امداد فوری ریلیف کے ساتھ ساتھ طویل مدتی معاشی اصلاحات کو جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ عالمی بینک نے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے پانچ اہم شعبوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں توانائی اور انفراسٹرکچر کے منصوبے شامل ہیں، جو بڑے پیمانے پر ملازمتیں پیدا کرسکتے ہیں۔ سیاحت کے فروغ سے بھی معیشت اور روزگار میں اضافہ ممکن ہے۔ زراعت اور ایگری بزنس کے شعبے میں بھی نوکریوں کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ صحت کا شعبہ بھی روزگار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ، جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
