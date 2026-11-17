ترنڈہ محمد پناہ میں پولیس مقابلے کے دوران ناک کاٹنے والے ملزم کو گرفتار
تھانہ ترنڈہ محمد پناہ کی پولیس کی جانب سے بیوی کی ناک کاٹنے کے ملزم سراج لوری بلوچ کو مقابلے کے دوران گرفتار کیا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔
ترنڈہ محمد پناہ پولیس ٹیم کی جانب سے منظم کی گئی ایک انتہائی اہم اور کامیاب کارروائی کے دوران بیوی کی ناک کاٹنے کے سنگین مقدمے میں ملوث ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ تھانہ ترنڈہ محمد پناہ کی پولیس کی بیٹ بھتڑ کے علاقے میں جاری تھی اور اس دوران پولیس گشت کر رہی تھی کہ اچانک دو مشکوک افراد نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کے تعاقب اور ان کے جانے کی کوشش کو روکنے پر ملزمان نے پولیس افسران پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا ملزم ہنگامی بنیادوں پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے زخمی ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ایک فائرنگ اور دیگر اسلحہ برآمد کیا۔ ملزم کی شناخت سراج لوری بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جو چند روز قبل اپنی بیوی کی ناک کاٹنے کے ایک انتہائی سنگین اور شرمناک عمل میں ملوث ہونے کے بعد سے پولیس کی نظر میں تھا۔ یہ واقعہ معاشرے میں شدت پیدا کرنے والا تھا اور لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا تھا۔ ڈی پی او عرفان علی سموں نے اس کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں عوام کی سہولت اور انصاف کی فراہمی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس دوران دوسرا ملزم جو فرار ہوا ہے اس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے گرفتار کر کے بھی مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ کسی بھی قسم کی کرپشن یا ہنگامہ آرائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیس کی ہر ممکن مدد کریں تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ پولیس کی ٹیم کی ہمت اور بہادری کو سراہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے نبھایا۔.
ترنڈہ محمد پناہ پولیس ٹیم کی جانب سے منظم کی گئی ایک انتہائی اہم اور کامیاب کارروائی کے دوران بیوی کی ناک کاٹنے کے سنگین مقدمے میں ملوث ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اور ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ تھانہ ترنڈہ محمد پناہ کی پولیس کی بیٹ بھتڑ کے علاقے میں جاری تھی اور اس دوران پولیس گشت کر رہی تھی کہ اچانک دو مشکوک افراد نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کے تعاقب اور ان کے جانے کی کوشش کو روکنے پر ملزمان نے پولیس افسران پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جبکہ دوسرا ملزم ہنگامی بنیادوں پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے زخمی ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ایک فائرنگ اور دیگر اسلحہ برآمد کیا۔ ملزم کی شناخت سراج لوری بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جو چند روز قبل اپنی بیوی کی ناک کاٹنے کے ایک انتہائی سنگین اور شرمناک عمل میں ملوث ہونے کے بعد سے پولیس کی نظر میں تھا۔ یہ واقعہ معاشرے میں شدت پیدا کرنے والا تھا اور لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا تھا۔ ڈی پی او عرفان علی سموں نے اس کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں عوام کی سہولت اور انصاف کی فراہمی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس دوران دوسرا ملزم جو فرار ہوا ہے اس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے گرفتار کر کے بھی مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ کسی بھی قسم کی کرپشن یا ہنگامہ آرائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیس کی ہر ممکن مدد کریں تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ پولیس کی ٹیم کی ہمت اور بہادری کو سراہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے نبھایا۔
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