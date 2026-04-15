ترکیے کے اسکول میں فائرنگ: 4 طلبہ اور 1 معلم جاں بحق، 20 زخمی

ترکیے کے صوبے کاہرامانماراس کے ایک مڈل اسکول میں آٹھویں جماعت کے طالب علم کی جانب سے کی گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک معلم اور تین طلبہ سمیت چار افراد ہلاک اور بیس زخمی ہوگئے۔ حملہ آور نے خود کو بھی ہلاک کرلیا۔
غیرملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ترکیے کے صوبے کاہرامانماراس کے گورنر، مکرم اونلوئر نے تصدیق کی کہ جنوب مشرقی ترکی کے ایک مڈل اسکول میں ایک مسلح شخص داخل ہوا اور بے دریغ فائرنگ شروع کردی۔ اس دلخراش واقعے میں ایک معلم اور تین طلبہ موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ بیس دیگر افراد زخمی ہوئے۔
گورنر نے مزید بتایا کہ اس حملے کے مرتکب طالب علم نے معلم اور دیگر طلبہ کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ زخمی ہونے والے بچوں میں سے چار کی حالت تشویشناک ہے اور ان کی سرجری جاری ہے۔
واقعے کی ابتدائی تفصیلات کے مطابق، آٹھویں جماعت کے ایک طالب علم نے اپنے بیگ میں پانچ بندوقیں اور سات میگزین بھر کر اسکول میں داخل ہوا۔ وہ کلاس رومز میں گھس گیا جہاں پانچویں جماعت کے بچے موجود تھے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کردی، جس کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں اور زخمی ہونے والے طلبہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا۔
حملہ آور کے قبضے سے ملنے والے اسلحے کے بارے میں خدشہ ہے کہ یہ اس کے والد کا ہے جو ایک سابق پولیس افسر تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ترکیے میں آٹھویں جماعت کے طالب علم کی عمر عموماً 13 یا 14 سال ہوتی ہے، جبکہ پانچویں جماعت کے طلبہ 10 سے 11 سال کی عمر کے ہوتے ہیں۔
ترکیے میں اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات اگرچہ غیرمعمولی ہیں، تاہم گزشتہ روز بھی جنوب مشرقی ترکی کے ایک اسکول میں اسی نوعیت کے ایک واقعے میں 17 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ جنوب مشرقی صوبے سان لیورفا میں واقع اس اسکول میں فائرنگ کرنے والا ایک سابق طالب علم تھا، جس کے حملے میں ایک معلمہ بھی زخمی ہوئی تھیں۔ حملہ آور نے بعد ازاں خودکشی کر لی تھی۔
ایسے واقعات ملک میں تعلیمی اداروں کی حفاظت پر گہرے سوالات اٹھاتے ہیں
