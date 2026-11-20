ترکیہ نے 'قزل ایلما' ڈرون بحریہ میں شامل کر کے تاریخی کامیابی حاصل کر لی
ترکیہ نے اپنا پہلا جیٹ انجن والا بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ قزل ایلما افواج میں شامل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔
ترکیہ نے عالمی دفاعی صنعت میں ایک نیا سنگ میل طے کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اپنا پہلا بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ 'بائراکتار قزل ایلما' کو سکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اس تاریخی اقدام کے بعد ترکیہ دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جس نے اس نوعیت کی جدید ترین جنگی مشینری کو اپنی فوجی انوینٹری میں شامل کر لیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں تین طیاروں کی بحالی عمل میں آئی ہے جو اب ترک افواج کے ساتھ منسلک ہیں۔
قزل ایلما کی فوجی خدمات میں شمولیت
19 نومبر کو ترکیہ نے بائیکار ڈیفنس سے تینوں طیاروں کو سرکاری سطح پر سنبھالا جس کے بعد یہ باضابطہ طور پر ترک سکیورٹی فورسز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ترک کمپنی بائیکار کی جانب سے بتایا گیا کہ تینوں طیاروں نے قبولیت کے تمام ضروری اور سخت تجربات کامیابی سے مکمل کر لیے تھے۔ اس پیش رفت کے بعد صدر رجب طیب اردوان نے اس واقعے کو ایک عظیم خواب کی حقیقت ہونے کا اعتراف کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ طیارے ملک کی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کریں گے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
جدید ٹیکنالوجی اور فنی تفصیلات
قزل ایلما ایک جدید جیٹ انجن سے چلنے والا بغیر پائلٹ جنگی طیارہ ہے جسے فضائی لڑائی اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ترک کمپنی بائیکار نے اسے مکمل طور پر اپنے وسائل سے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ اس طیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار کے تقریباً 90 فیصد یعنی میک 0.9 تک ہو سکتی ہے۔ یہ طیارہ تین گھنٹے سے زیادہ مسلسل پرواز کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔
طیارے کی ساخت اور ہتھیاروں کی صلاحیت
طیارے کی لمبائی تقریباً 14.5 میٹر اور پروں کا پھیلاؤ 10 میٹر ہے جبکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 8.5 ٹن ہے۔ اسے فضائی اور زمینی اہداف کے خلاف مختلف قسم کے جدید ہتھیار استعمال کرنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بائیکار کے مطابق قزل ایلما پروگرام کے تحت اب تک آزمائشی اور تربیتی سرگرمیوں میں مجموعی طور پر 600 پروازیں کامیابی سے مکمل کی جا چکی ہیں۔ طیارے نے پہلی کامیاب پرواز 14 دسمبر 2022 کو انجام دی تھی۔
آئندہ کے فیصلے اور مستقبل کا تعین
ترکیہ کا یہ قدم دفاعی شعبے میں ایک انقلابی تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے کیونکہ کوئی اور ملک اب تک ایسا نہیں کر سکا۔ تاہم تین طیاروں کی حوالگی کے باوجود ان کی عملی تعیناتی، مخصوص فوجی یونٹس اور مختلف مشنز کے لیے دستیابی سے متعلق تمام تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئیں۔ مستقبل میں مزید طیاروں کی تیاری اور ان کی افواج میں مزید شمولیت کی امکانات ہیں۔
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