ترکیہ میں افغان مہاجرین کی بڑی گرفتاریاں، 107 افراد قید
ترکیہ میں افغان مہاجرین اور اسمگلرز کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے جہاں 107 افراد گرفتار ہوئے۔ جنوری تا اکتوبر 33 ہزار سے زائد افغان شہری قید ہو چکے ہیں۔
ترکیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین اور انسانی اسمگلنگ کے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے۔ ترکی کی حکام نے ملک میں انسانی اسمگلنگ کو ختم کرنے اور غیر قانونی موجودگی پر صفر برداشت کی پالیسی کو مزید سخت بنانے کے لیے ایک نئی لہر میں گرفتاریاں شروع کی ہیں۔ یہ اقدامات میزبان ملک ترکیہ کی جانب سے افغان شہریوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اپنائے گئے سخت ردعمل کا عکاس ہیں۔
ترکیہ میں 107 افغان شہریوں کی گرفتاری
ترکیہ میں مختلف علاقوں میں کی گئی مشترکہ کارروائیوں کے دوران کل 107 غیر قانونی افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان گرفتاریوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ترکیہ مائیگریشن ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، یہ گرفتاریاں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ملک کی بڑھتی ہوئی کوششوں کا حصہ ہیں۔ تمام گرفتار افراد کو فی الحال غیر قانونی تارکین وطن کے مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی شناخت اور قانونی کارروائی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔Also readپاکپتن میں بس اور ٹرینر کی ٹکر سے 11 افراد ہلاک 33 زخمی
بالیکسیر اور ماردین میں کارروائی کی تفصیلات
بالیکسیر میں کی گئی ایک خاص کارروائی کے دوران ہیبر ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے دو گاڑیوں کی تلاشی لی، جس کے نتیجے میں 14 بچوں سمیت کل 27 افغان شہری گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ صوبہ ماردین کے ضلع میدیات میں بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی جہاں ایک ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپے ہوئے 80 افغان تارکین وطن کو پیش آمد کیا گیا۔ جمہوریت ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ تمام افراد ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے تھے جو انسانی اسمگلنگ کے ذریعے منتقل کیے جا رہے تھے۔
اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کی گرفتاری اور جیل
ان کارروائیوں کے دوران صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کلیدی عناصر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترکی کی عدالتی حکم پر اسمگلنگ میں ملوث تین ملزمان کو سخت تحفظ کے ساتھ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ترکیہ کی حکومت انسانی اسمگلنگ کے جھوٹ کو اب کم از کم نہیں لے رہی اور اس کے انتظامی اداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لا رہی ہے۔
سالانہ اعداد و شمار اور مستقبل کی سمت
ترکیہ مائیگریشن ایجنسی کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جنوری سے اکتوبر 2026 کے دوران صرف 33,341 غیر قانونی افغان شہریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس دوران گرفتار ہونے والے غیر دستاویزی تارکین وطن میں افغان شہریوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ترکیہ کی پالیسیز اب صرف روک تھام تک محدود نہیں بلکہ تھوک میں گرفتاریوں اور ملک بدری کے عمل کو بھی تیز کر رہی ہیں۔ مستقبل میں مزید سخت اقدامات متوقع ہیں کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی نقل و حرکت کو مکمل طور پر ختم کرنا ان کا بنیادی ہدف ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy