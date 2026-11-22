ترکیہ میں COP31 کانفرنس مشترکہ فیصلے کے بغیر ناکامی سے ختم
ترکیہ کے شہر انطالیہ میں COP31 کانفرنس موسمیاتی تبدیلی پر جامع سیاسی معاہدے کے بغیر ختم ہوئی، جس سے ترقی پذیر ممالک کی ترجیحات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
ترکیہ کے شہر انطالیہ میں منعقدہ COP31 موسمیاتی کانفرنس اتوار کے روز ناکامی سے دوچار ہو کر ختم ہو گئی، کیونکہ ممالک موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کسی جامع سیاسی معاہدے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس کانفرنس میں شریک حکومتوں کے وفود مرکزی فیصلے یعنی کَور ڈیسیژن پر اتفاق نہ کر سکے، جس کے بعد اجلاس بغیر کسی مشترکہ نتیجے کے اختتام پذیر ہوا۔
چین کی وزارتِ ماحولیات و ماحولیاتی تحفظ کے نائب وزیر اور چینی وفد کے سربراہ لی گاؤ نے اس نتیجے پر گہری مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق وہ ان تمام لوگوں کے جذبات میں شریک ہیں جنہیں توقع تھی کہ حکومتیں موسمیاتی بحران کے تقاضوں پر پورا اتریں گی۔Also readCOP31 کا نیا مسودہ فوسل فائلز کا حوالہ دیے بغیر، مگر شدید تنقید کا شکار
کانفرنس میں اہم فیصلے پر اتفاق کیوں نہ ہو سکا
سب سے بڑا تنازع جیواشم ایندھن سے منتقلی کے معاملے پر سامنے آیا۔ کچھ فریق اصرار کرتے رہے کہ اس منتقلی کا ذکر فیصلے میں لازمی ہونا چاہیے، جبکہ دیگر فریقوں نے واضح کیا کہ اگر اسے شامل کیا گیا تو وہ اسے ویٹو کر دیں گے۔
کانفرنس کے دوران کئی مثبت پیش رفت بھی ہوئیں۔ 90 سے زائد ممالک نے برقی توانائی کے فروغ کے عہد پر دستخط کیے، تاہم لی گاؤ نے کہا کہ یہ اقدامات موسمیاتی کارروائی کے لیے کافی نہیں ہیں اور کور ڈیسیژن پر اتفاق نہ ہونا افسوسناک ہے۔
ایک وفد کے مطابق فیصلے میں اوورشوٹ سے نمٹنے، سائنس کو فروغ دینے، موافقت کے لیے مالی معاونت کو تین گنا کرنے، علاقائی موسمیاتی مالیات پر زیادہ عزم ظاہر کرنے، ازسرِ نو تشکیل شدہ ایکشن ایجنڈے کی خیرمقدمی اور کمزور افراد کی دیکھ بھال کے لیے گنجائش موجود ہونی چاہیے تھی۔
افریقہ اور ترقی پذیر ممالک کے تحفظات
کینیا نے واضح کیا کہ متنازع فیصلے میں افریقہ کا نام تک شامل نہیں کیا گیا۔ کینیا کے وفد کے مطابق متن میں سب سے کم ترقی یافتہ ممالک اور چھوٹے جزیرائی ممالک کا ذکر ہے، مگر افریقہ کی خصوصی ضروریات اور حالات کا ایک بار بھی تذکرہ نہیں کیا گیا۔
کینیا نے افریقی گروپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ COP32 کو افریقہ کا COP بنایا جائے گا، یعنی عملدرآمد کا COP۔ کینیا کے وفد نے ترقی یافتہ ممالک سے مطالبہ کیا کہ جنہوں نے اخراج میں قیادت کی ہے، وہ مالی معاونت میں بھی قیادت کریں۔
نیپال کے وفد نے کہا کہ وہ انطالیہ امیدوں اور توقعات کے ساتھ آئے تھے، اور کور ڈیسیژن کے بغیر واپس جانا نیپال سمیت تمام فریقوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ناروے نے کہا کہ وہ توانائی کی منتقلی کو تیز کرنے اور موافقت کے لیے مالی معاونت بڑھانے کا عزم رکھتا ہے، لیکن صدارت کی جانب سے پیش کیے گئے دونوں فیصلے قبول نہیں کر سکتا اور ان کی منظوری کی مخالفت کرتا ہے۔
ایک اور وفد نے موقف اپنایا کہ زیرِ بحث متن بین الاقوامی قانون، سائنسی تقاضوں اور کمزور کمیونٹیز کی فوری ضروریات پر پورا نہیں اترتا۔ اس وفد کے مطابق متن 1.5 ڈگری ہدف کو کمزور کرتا ہے اور جیواشم ایندھن پر خاموش ہے، جو موسمیاتی بحران کا بنیادی محرک ہے۔
اگلے مراحل اور موسمیاتی مالیات کا مستقبل
کانفرنس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی نیا متن تیار نہیں کیا جائے گا۔ شرکاء کے مطابق جب اتفاق رائے موجود نہ ہو تو نئے متن پر کام نہیں ہوگا، اور صرف موجودہ فیصلوں پر عملدرآمد کیا جائے گا۔
ایک بیان میں کہا گیا کہ موسمیاتی مالیات کو تخفیف، موافقت، ٹیکنالوجی کی منتقلی، صلاحیت سازی اور نقصان و ہرجانے کے لیے مکمل طور پر متحرک کرنا ہوگا تاکہ درکار پیمانے اور رفتار کو یقینی بنایا جا سکے۔
ایک وفد نے کہا کہ اسے ایسے نتائج تلاش کرنے میں دشواری ہوئی جو سب سے زیادہ کمزور ممالک کی ترجیحات کا جواب دیں۔ اس وفد کے مطابق اسے ہر جانب سے مایوسی ملی اور اوورشوٹ کا بدترین ممکنہ ردعمل پیش کیا گیا، جس کا مقصد تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانا تھا۔ وفد نے واضح کیا کہ وہ جھوٹے حل قبول نہیں کرے گا اور ایسا نتیجہ تسلیم نہیں کرے گا جو اس کی سلامتی اور مستقبل کو خطرے میں ڈالے۔
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