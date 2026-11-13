ترکیہ اور قطر نے استنبول میں دفاعی و تعلیمی معاہدوں پر دستخط کیے
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور قطری امیر تمیم بن حمد الثانی نے استنبول میں ہائی اسٹریٹجک کمیٹی کے اجلاس میں دفاع، تجارت اور تعلیم کے متعدد دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
ترکیہ اور قطر نے استنبول میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون اور دیگر اہم شعبوں کے لیے چند بڑے معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی نے استنبول میں منعقد ہائی اسٹریٹجک کمیٹی کے 12 ویں اجلاس کے دوران ان معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان دیپلومیٹک اور معاشی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی علامت ہے۔
دفاعی اور تجارتی معاہدوں کی تفصیلات
دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کی تقریب استنبول میں صدارتی دفتر میں منعقد ہوئی جس میں دونوں ممالک کے وفود کی سطح پر طویل مذاکرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور قطری امیر تمیم بن حمد الثانی نے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے تجارت نے کنزیومر پروٹیکشن، مارکیٹ سرویلنس اور انسپکشن کی باہمی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
تعلیمی شراکت داری کا نیا دور
تعلیمی شعبے میں تعاون کو بڑھانے کے لیے ترک وزیر تعلیم یوسف تیکن اور قطر کے وزیر محمد بن عبدالعزیز الخولیفی نے مشترکہ تعلیمی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے نوجوانوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان علمی تبادلے کو فروغ دے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے واضح کیا کہ دفاعی معاہدے سے دو طرفہ تعلقات کے نئے پہلو سامنے آئیں گے اور دفاعی صنعت میں تعاون کی وسعت جاری رہے گی۔
امن و مذاکرے میں سفارتی کوششیں
سیاسی اور سفارتی محاذ پر ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان اور قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمان الثانی نے امن میں تعاون، ثالثی اور تنازعات کے حل کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے کمیٹی کے 12 ویں اجلاس کے اعلامیے پر بھی دستخط کیے تاکہ سفارتی ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے زور دیا کہ ترکیہ اور قطر خلیج میں جنگ کے ابھرنے کو روکنے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔
توانائی اور اقتصادی ہدف کا اعلان
معاشی روابط کو وسعت دینے کے لیے ترک صدر نے بتایا کہ تجارت اور اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ دونوں ممالک کو تجارتی ہدف حاصل کرنے کے قریب لے آیا ہے، جس پر گزشتہ برس دستخط ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور قطر توانائی کے شعبے میں شراکت داری کو فروغ دینے اور اس میں تنوع لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اجلاس میں دوطرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
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