ترکی کے پارلیمنٹ میں بلال اردوان کی لبنان آمد کا معاملہ اٹھایا گیا
ترکی کے پارلیمنٹ میں بلال اردوان کی لبنان کی سرکاری ملاقاتوں پر سوالات اٹھائے گئے۔ ہاکن فیدن سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں کوئی سفارتی مقرر کی گئی تھی۔
ترکی کے وزیر خارجہ ہاکن فیدن سے پارلیمنٹ کے اراکین نے پچھلے ہفتے بلال اردوان کی لبنان آمد اور وہاں کی ملاقاتوں کے حوالے سے سخت سوالات اٹھائے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان کے پوتے بلال اردوان کی اس پرتبلیخ سفر کو سرکاری ذرائع نے غیر سرکاری قرار دیا ہے۔
سفارتی مقرر یا ذاتی ملاقات
بلال اردوان نے لیبیا کے صدر جوزف عون، وزیر اعظم نواف سلام اور پارلیمانی اسپیکر نبی بری سے ملاقاتیں کیں۔ ترکی کی پارلیمنٹ میں ہاکن فیدن کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بلال اردوان نے کس سرکاری عہدے یا ذمہ داری پر لیبیا کا دورہ کیا۔ حیدر آلتین تاس کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کے دفتر یا کسی اور ادارے نے انہیں کوئی سفارتی مقرر کی تھی یا نہیں۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
سفارتکار مصاحبت کا معاملہ
ترکی کے سفارت کار مورط لوتیم کی اس دورے میں مصاحبت بھی ایک بڑا موضوع بنا۔ حیدر آلتین تاس نے پوچھا کہ کیا سفارت کار نے بلال اردوان کو سرکاری مشن کے لیے ساتھ دیا یا نہیں۔ پارلیمانی اراکین کا کہنا ہے کہ بغیر کسی سرکاری عہدے کے لوگوں کا دیگر ممالک کے سرکاری افسران سے ملاقات کرنا شفافیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں۔
تاریخی اور مقامی ملاقاتوں کی تفصیلات
چارم دیہی کے اس دورے کے دوران بلال اردوان نے شمالی شہر طرابلس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں مقامی لوگوں سے بات چیت کی اور اموی خاندان کے سکندر عبدالحمید ثانی کی نواسی سے بھی ملے۔ ان ملاقاتوں کی تفصیلات نے ترکی کے اندر سیاسی حلقوں میں بحث کو جنم دیا۔
سیاسی خواہشات اور سماجی خدمات
بلال اردوان ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں اور وہ کوئی سیاسی عہدہ سنبھالتے ہیں۔ انہوں نے تعلیمی چیریٹی اور سماجی تنظیموں میں حصہ لیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی بھی سیاسی خواہشات ظاہر نہیں کی ہیں۔ پارلیمنٹ میں اٹھائے گئے سوالات کا مقصد شفافیت پیدا کرنا ہے۔
آئندہ اقدامات اور سفارتی سفارتی
یہ معاملہ ترکی کے خارجہ پالیسی پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب ہاکن فیدن کو دینا ہوگا۔ یہ واقعہ ترکی اور لیبیا کے درمیان سفارتی تعلقات میں نئے سرے سے دیکھنے کا سبب بنا۔
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