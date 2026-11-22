ترکی کا غزہ کے مسئلے پر عالمی توجہ برقرار رکھنے کا اعلان
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا ہے کہ ترکی دیگر بحرانوں کے باوجود غزہ کے انسانی بحران کو عالمی ریڈار پر رکھے ہوئے ہے اور اسے فراموش نہیں کیا گیا ہے۔
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے جمعہ کے روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انقرہ دیگر بین الاقوامی بحرانوں کے باوجود غزہ میں جاری انسانی المیے کو مستقل طور پر عالمی ریڈار پر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ بات ترک نشریاتی ادارے ٹی جی آر ٹی ہیبر کو دیے گئے انٹرویو کے دوران واضح کی، جس میں انہوں نے اپنے ملک کے سفارتی عزم کی تصدیق کی۔
غزہ کا مسئلہ عالمی تقویم پر
ہاکان فیدان نے زور دے کر کہا کہ جہاں کہیں بھی تقریر، اقدام یا بین الاقوامی پلیٹ فارم موجود ہو، وہاں غزہ کا مسئلہ ہمیشہ اجاگر کیا جائے گا اور اسے فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ صرف اس مسئلے کو یاد رکھنے کا عہد کیا ہے بلکہ اسے عالمی توجہ سے ہٹنے سے روکنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔Also readایف بی آئی کے نیٹ ورکس میں سائبر حملے کی تحقیقات شروع
علاقائی بحرانوں کے درمیان ترکی کا موقف
فیدان نے نوٹ کیا کہ حالانکہ ایران، امریکہ اور خلیجی علاقے میں جاری بحرانوں نے علاقائی خبروں کا زیادہ تر حصہ گھیر رکھا ہے، لیکن ترکی نے فلسطینی محصور علاقے کو عالمی دھارے سے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ ترکی کا مؤقف ہے کہ خطے کی دیگر کشیدگیاں غزہ کے المیے کی اہمیت کو کم نہیں کرتیں۔
زمینی حالات اور خوراک کی قلت
وزیر خارجہ نے زمینی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ امن معاہدے کے بعض مضامین نے نسل کشی کے فعال مرحلے کو عارضی طور پر روکا ہے، لیکن ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات اب بھی جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خوراک کی محدود فراہمی فوری ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ کھانا کم سے کم مقدار میں ہی داخل ہو رہا ہے۔
سیلاب اور انسانی ہنگامی صورتحال
ترک حکام نے مزید وضاحت کی کہ صرف خوراک کی فراہمی کافی نہیں ہے، بلکہ حالیہ سیلاب نے انسانی ہنگامی صورتحال کو مزید بے قابو کر دیا ہے۔ فیدان کے مطابق، انسانی رسد کی ناقص دستیابی اور قدرتی آفات نے علاقے کے عوام کی حالت زار کو انتہائی خطرناک بنا دیا ہے، جس پر فوری اقدام کی ضرورت ہے۔
بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں
انہوں نے تاکید کی کہ ترکی ہر ایکشن اور ہر پلیٹ فارم پر غزہ کے حق میں آواز بلند کرتا رہے گا۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی برادری کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہو اور انسانی بحران کے حل کے لیے حقیقی اقدامات اٹھائے۔
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