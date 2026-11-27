ترکی نے جارجیا کے سفیر کو طلب کیا، بئیکتاش اور ہاپوئل کی کھیل کے بعد کشیدگی
ترکی نے بئیکتاش اور ہاپوئل بیئر شیوا کے درمیان یوفا یوروپا لیگ کے میچ کے دوران ہونے والے تشدد کے بعد جارجیا کے سفیر کو سرکاری طور پر طلب کیا ہے۔
ترکی نے جمعہ کے روز جارجیا کے سفیر کو سرکاری طور پر دفترِ خارجہ میں طلب کیا، جبکہ جمعرات کو بئیکتاش اور اسرائیلی ٹیم ہاپوئل بیئر شیوا کے درمیان یوفا یوروپا لیگ کے میچ کے دوران شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ یہ معاملہ تب سامنے آیا جب کھیل کے دوران بئیکتاش کے حامیوں نے فلسطین کی حمایت میں بینرز لہرائے جس پر پولیس نے سخت کارروائی کی۔
ترکی کے دفترِ خارجہ کے ایک ماخذ کے مطابق، ترکی کے وزیرِ خارجہ حکیم فیدان نے جمعرات کی رات جارجیا کے ہم منصب مکا بوتچوری شیولیا کو فون کیا۔ انہوں نے بئیکتاش کے میچ کے دوران پیش آنے والے سنگین واقعات پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور جارجیا کی جانب سے فراہم کی گئی مختلف شواہد کا جائزہ لیا۔Also readبرطانوی حکومت کی امیگریشن پالیسی میں سختی کا اثر، صاف ہجرت میں تاریخی کمی
اس موقع پر ترکی کی جانب سے واضح کیا گیا کہ انہوں نے جارجیا کے حکام کو اس معاملے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ترکی نے الزام عائد کیا کہ بئیکتاش کے شہریوں کے خلاف تناسب سے زیادہ زبردستی استعمال کی گئی اور انہیں روکا گیا، جس کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔
یوفا کی تحقیقات اور واقعے کی تفصیلات
یوفا نے اس تنازعے پر اپنی طرف سے ایک باقاعدہ تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا ہے۔ میچ کے دوران بئیکتاش کے حامیوں نے 'غاصبیت کے خلاف بغاوت، فلسطین کے لیے آزادی' کا بینر لہرایا اور فلسطینی جھنڈے اڑائے۔ اس دوران وہ اسرائیل مخالف نعرے بازی بھی کرتے رہے جس کے بعد پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے کھیل کو عارضی طور پر روک دیا۔
اسٹیڈیم سے حاصل کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس نے شائقین کے خلاف پیپر اسپرے کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں چند افراد کو طبی امداد کی ضرورت پیش آئی۔ ترکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پولیس کی جانب سے لگائے گئے پیپر اسپرے سے متاثرہ شائقین کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا علاج کیا گیا۔
بئیکتاش کی قیادت اور شائقین کا موقف
بئیکتاش کے کپتان اورکون کوچو نے واقعے کے بعد اپنے شائقین کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے حامیوں کے حق میں کھڑے ہیں اور تحقیقات کا عمل مکمل ہونے تک تمام نتائج کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے ترک قوم کی جانب سے ملنے والے حمایتی تاثر کو بھی سراہا۔
ترکی کی فٹبال فیڈریشن نے جارجیا کی پولیس کے اس اقدام کو غیر معقول اور ناقابلِ قبول قرار دیا۔ فیڈریشن کے بیان میں کہا گیا کہ بئیکتاش کے شائقین کے ساتھ پیش آنے والی کارروائی نے کھیلوں کے اخلاقیات کو مجروح کیا ہے اور اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔
جارجیا کا جواب اور گرفتاریاں
جارجیا کے حکام نے اپنے موقف میں کہا کہ تین پولیس اہلکاروں کو شائقین کی تشدد آمیز کارروائی کے دوران مختلف زخموں کی شکایت تھی۔ جارجیا کی جانب سے 16 افراد کو گرفتار کیا گیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے اسٹیڈیم کی سیٹیں اہلکاروں کی طرف پھینکیں۔
جارجیا کے حکام نے ان دعووں کو مسترد کیا کہ پولیس نے فلسطین کے بینرز اور جھنڈوں کے مظاہرے کے جواب میں زبردستی کا استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی کارروائی خود دفاع اور قاعدہ و ضابطے کے نفاذ کے لیے مجبوراً کی گئی تھی، نہ کہ کسی سیاسی بیان بازی کے جواب میں۔
مقامی اثرات اور آنے والے دن
باتومی میں منعقدہ اس میچ نے نہ صرف اسپورٹس کمیونٹی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ حاصل کی ہے۔ یوفا کی تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد ٹیموں اور حوالہ جات کے لیے ممکنہ پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ یہ معاملہ ترکی اور جارجیا کے درمیان سفارتی تعلقات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔
ترکی نے واضح کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مکمل شفافیت تک انتظار کریں گے اور جارجیا کے ساتھ باہمی رابطے جاری رکھیں گے۔ بئیکتاش کی ٹیم اگلے میچز کی تیاریوں میں مصروف ہے تاہم اس واقعے کا نفسیاتی اثر بھی کھلاڑیوں اور سپورٹس فیوٹو پر مرتب ہو سکتا ہے۔
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