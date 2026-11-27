ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا مکہ دفاعی معاہدہ حتمی شکل میں حتمی منظوری یافتہ
ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی باضابطہ توثیق کر دی ہے، جس کے بعد خطے کی سیکیورٹی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے اس اہم تاریخی اقدام کے تحت ترکیہ کی جانب سے معاہدے کی توثیق کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ اعلان جمعے کو ترکیہ کے سرکاری گزٹ میں شائع کیا گیا۔
ترک صدر کی توثیق اور قانونی عمل
صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے دی گئی اس منظوری کے بعد ترکیہ کی قانونی سطح پر باہمی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل مل گئی ہے۔ اس سے قبل رواں ماہ ترکیہ کی پارلیمنٹ نے بھی معاہدے کی توثیق کر چکی تھی۔ اس مرحلے پر پہنچ کر یہ تین ممالک کے درمیان سیکورٹی کے شراکت دارانہ تعلقات کا ایک مضبوط ترین ثبوت بنتا ہے۔ ترکیہ کی جانب سے سرکاری گزٹ میں اس اعلان کی شائع ہونے کے ساتھ ہی یہ معاہدہ حتمی طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔Also readPakistan hosts key meeting of Saudi-Turkiye Defence Alliance
مکہ معاہدے کی بنیاد اور تاریخی پس منظر
پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے رواں سال اگست میں مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ ایسے انتہائی حساس وقت میں طے پایا تھا جب ایران کے خلاف امریکا اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں کے باعث خطے میں کشیدگی اور سلامتی سے متعلق خدشات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے تینوں ممالک کے حکام نے خطے میں بڑھتی ہوئی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے ایک مشترکہ دفاعی ڈھانچے کی ضرورت محسوس کی۔
حکام کے درمیان اگلے اجلاس اور مذاکرات
تینوں ممالک کے حکام جمعے اور ہفتے کو اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس بھی کرنے والے ہیں۔ اس اجلاس میں مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد معاہدے کے نفاذ کے طریقہ کار اور اس کی عملی تطبیق کو یقینی بنانا ہو گا۔ اس طرح کی میٹنگیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تینوں فریقین دفاعی تعاون کو گہرا کرنے کے لیے باہمی مذاکرات جاری رکھیں گے۔
خطے میں سیکیورٹی اور سفارتی اثرات
اس مشترکہ دفاعی معاہدے سے تینوں ممالک کے درمیان سفارتی اور فوجی تعاون میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اقدام خطے میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر اردوان کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے اپنے اپنے اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم ترکیہ کے سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والے اعلان نے اس سلسلے میں ایک اہم سنگ میل طے کر لیا ہے۔
آئندہ اقدامات اور معاہدے کا نفاذ
مکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک فوجی مشقوں، انٹیلی جنس شیئرنگ اور مشترکہ سیکورٹی آپریشنز میں شامل ہوں گے۔ اس عمل میں آئندہ کچھ ہفتوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اگلے اجلاس کے بعد اس معاہدے کی عملی شکل واضح ہو جائے گی۔ یہ سب سے اہم سیاسی اور سفارتی پیش رفت ہے جس کا مستقبل قریب میں تجزیہ کار اور سفارت کار گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔
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