ترکی میں پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اہم سفارتی اجلاس: مشرق وسطیٰ کی جنگ کا خاتمہ اولین ترجیح

ترکی جمعے کو ایک اہم سفارتی فورم کی میزبانی کر رہا ہے جس میں پاکستان ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، کیونکہ اسلام آباد مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ انقرہ (اے ایف پی) – ترکی جمعے کو ایک اہم سفارتی فورم کی میزبانی کر رہا ہے جس میں پاکستان ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، کیونکہ اسلام آباد مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ "میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی سے پیدا ہونے والے مواقع کو دیرپا امن کے قیام کے لیے مؤثر ترین
طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے،" صدر رجب طیب اردگان نے بحیرہ روم کے ریزورٹ میں تین روزہ انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے آغاز پر کہا۔ انہوں نے کہا کہ "اختلافات کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، ہمیں الفاظ کو دوبارہ ہتھیاروں سے نہیں بدلنے دینا چاہیے" اور مزید کہا کہ "امن کا سب سے مختصر راستہ تعمیری مذاکرات اور سفارت کاری ہے۔" ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ جمعے کو فورم کے موقع پر ملاقات کرنے والے تھے، جہاں جنگ اور آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک طور پر اہم راستے کی ناکہ بندی بحث کا موضوع بنے گی۔ پاکستان نے خود کو ایک کلیدی علاقائی ثالث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور گزشتہ ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان نادر مذاکرات کی میزبانی کی تھی جو کسی کامیابی کے بغیر ختم ہوئے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران کے ساتھ مزید مذاکرات "بہت زیادہ ممکنہ" اسلام آباد میں ہوں گے، جہاں نائب صدر جے ڈی وینسی نے گزشتہ دور مذاکرات کے دوران امریکی وفد کی قیادت کی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، جنہوں نے جمعرات کو ایک علاقائی دورے کے حصے کے طور پر دوحہ میں قطر کے امیر سے ملاقات کی تھی، نے انطالیہ فورم کے آغاز میں شرکت کی اور جمعے کو اس کے حاشیہ پر اردگان سے ملاقات کرنے والے تھے۔ ترک وزارت دفاع کے ایک ذریعے نے جمعرات کو کہا کہ "ہم جاری عارضی جنگ بندی کو مستقل بنانے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن مدد فراہم کرتے رہیں گے۔" اس ذریعے نے مزید کہا کہ انقرہ کو امید ہے کہ یہ جنگ "جس کے اثرات نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی تیزی سے محسوس کیے جا رہے ہیں" جلد ختم ہو جائے گی، اور تمام فریق مذاکرات میں تعمیری طور پر شامل ہوں گے۔ ترکی، جو اسرائیل کا زبردست ناقد رہا ہے، نے جنگ بندی کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے مصر اور پاکستان کے ساتھ سفارتی کوششوں میں شمولیت اختیار کی ہے، جبکہ یہ برقرار رکھا ہے کہ یہ جنگ بندی لبنان پر بھی لاگو ہونی چاہیے۔ اردگان نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالیہ جنگ بندی پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا لیکن بات چیت کو پٹڑی سے اتارنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ "ہمیں اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کے خلاف تیار اور چوکس رہنا چاہیے"۔ انہوں نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "ہرمز کا ایک کنارہ ایران ہے جبکہ دوسرا کنارہ عمان ہے۔ خلیجی ممالک کے کھلے سمندر تک رسائی کے حق کو محدود نہیں کیا جانا چاہیے" اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے آبنائے کو کھلا رکھنے کا مطالبہ کیا۔ 150 سے زائد ممالک اس اجتماع میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں 20 سے زائد سربراہان مملکت اور حکومتیں شامل ہیں۔ شرکاء میں شامی صدر احمد الشرا اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف شامل ہیں۔ جمعے کی صبح بات کرتے ہوئے، الشرا نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ طور پر "طویل مدتی مذاکرات" پر غور کر سکتے ہیں اگر اسرائیل حال ہی میں مقبوضہ شامی علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر متفق ہو۔ شامی صدر بشار الاسد کے 2024 کے دسمبر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد، اسرائیل نے ایک اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بفر زون میں فوج تعینات کر دی ہے جو کئی دہائیوں سے گولان ہائٹس پر اسرائیلی اور شامی افواج کو الگ کر رہا تھا۔
ترکی پاکستان سعودی عرب مصر مشرق وسطیٰ جنگ سفارت کاری امن