ترکی نے مکه معاہدہ منظور کیا، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ دفاعی اتحاد کا آغاز
ترکی کی پارلیام نے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مکه مشترکہ دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی ہے جس کے تحت انقرہ ریاض کو فوجی حمایت فراہم کرے گا۔
ترکی کی قومی اسمبلی نے جمعرات کو مکه مشترکہ دفاعی معاہدے کی توثیق کر دی ہے، جس سے پاکستان ، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اس دفاعی اتحاد کے نفاذ کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس تاریخی فیصلے کے تحت انقرہ اب ریاض کی فوجی مدد کرنے کے لیے آزاد ہے، خاص طور پر جب یمن کے حوثی ملیشیا نے سعودی عرب کے خلاف حملوں کی شدت بڑھا دی ہے۔
پارلیام میں دفاعی معاہدے کی منظوری
اس بل کی باضابطہ اصطلاح 'جمہوریہ ترکی، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاع کے بارے میں مکه معاہدے کی توثیق کے حوالے سے بل' ہے۔ یہ تجویز قومی اسمبلی کی جنرل اسمبلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان کڑی بحث کے بعد منظور ہوئی، جو خطے میں سلامتی کے تحفظ کے لیے ترکی کے سنجیدہ اقدام کی علامت ہے۔Also readIsrael's president shocked by Trump announcing end of aid
حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈویلپمنٹ پارٹی (AK Parti) کے رکن پارلیام زیا آلتون یالدیز نے بحث کے دوران زور دیا کہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد خطے میں سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس معاہدے کا کوئی بھی حصہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے اور اس کا مرکزی ہدف جھگڑوں کو بڑھانا نہیں بلکہ تصادم کو روکنا ہے۔
اپوزیشن کی جانب سے بھی اس معاہدے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ریپبلکن پیپلز پارٹی (CHP) کے رکن میہمت گوزلمانسور نے اپنی تقریر میں مؤقف اپنایا کہ اس معاہدے کے نفاذ کے لیے واضح قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے تاکہ یہ ترکی کے دیگر بین الاقوامی عہدوں کے متصادم نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ شفاف نگرانی کے بغیر ایسے عسکری اتحادوں سے ممکنہ قانونی چپقلش کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
مکه معاہدے کا تاریخی پس منظر
ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے سات اگست کو مکه میں ترقائی سربراہی اجلاس کے دوران اس دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس میں مشترکہ سلامتی کو مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون کو گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کا اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف خطے بلکہ اس کے فراتر بھی امن اور استحکام کو فروغ دینے کا ذریعہ بنے گا۔
ایک حکمران جماعت کے رکن پارلیام نے پچھلے مہینے رائٹرز کو بتایا تھا کہ ترکی اس معاہدے کے تحت سعودی عرب میں فوجی اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے پارلیام میں ایک اور بل بھی پیش کرے گی، جس سے انقرہ کی فوجی موجودگی کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ اقدام خطے میں جاری کشیدگی کو دیکھتے ہوئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
یمن میں حوثی حملوں کی شدت بڑھنا
ترکی کے اس فوجی اعانت کے فیصلے کی فوری وجہ یمن کے حوثی ملیشیا کے جانب سے سعودی عرب پر جاری حملے ہیں، جن میں انرجی کے اداروں، ایئرپورٹس اور دیگر اہم ہدف نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ ایک سعودی وزیر خارجہ کے اہلکار نے جمعرات کو اس خبر کو سختی سے مسترد کر دیا جو 'وال سٹریٹ جرنل' میں شائع ہوئی تھی اور جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حوثی ملیشیا نے میزبانی ختم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے 51 ارب ڈالر مانگے ہیں۔
ڈپٹی منسٹر برائے عوامی دیپلومیسی راید کرملی نے ایک پوسٹ میں واضح کیا کہ یہ رپورٹ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور یہ اخبار کے مصنفین یا ان کے ذرائع کی من گھڑت ہے۔ انہوں نے حوثی ملیشیا پر یمن کی حکومت کے خلاف بغاوت، عوام کو بھوکنے کا الزام اور سرحدی تجارت میں خلل ڈالنے کا بھی الزام لگایا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی
اس خطے کی وسیع جغرافیائی سیکیورٹی کے تناظر میں ایران نے بھی امریکہ کو ایٹمی تجویز پیش کی ہے، جسے قطر کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ ایک سینئر ایرانی افسر نے جمعرات کو رائٹرز کو بتایا کہ یہ تجویز صرف اس صورت میں زیر بحث آئے گی جب واشنگٹن تہران کی سات شرائط پوری کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ اس تجویز پر غور کر رہا ہے۔
ایران کے سینئر سیکیورٹی افسر محسن رضائی نے جمعرات کو روس کے دورے کے دوران واضح کیا کہ امریکہ کیساتھ کوئی بھی مذاکرات تب تک شروع نہیں ہوں گے جب تک انہوں نے ایران کیساتھ ہونے والی جنگ کے عوض ان شرائط کو پورا نہیں کر دیتا۔ ایران نے امریکی پابندیوں کی عافیت، منجمد اثاثوں کی بحالی اور جنگی معاوضے سمیت سات شرائط کی زید کر رکھی ہے۔
خطے میں امن کے لیے مستقبل کے اقدامات
دبئی اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کو دیکھتے ہوئے ثالثوں کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ نے جمعرات کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ انتخابات کے بعد دوبارہ عسکری کارروائیوں کے امکان کو مسترد نہیں کرتے، جبکہ ایران نے بھی اگر جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو مزید انتقامی کارروائیوں کا اشارہ دیا ہے۔
ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا یہ دفاعی اتحاد اب اس بات کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا کہ کیا یہ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا خطے میں نئی جہتوں کی تشکیل ہو گی۔ انقرہ کی پارلیام نے اس معاہدے کو منظور کر کے ایک نیا باب شروع کیا ہے جو مستقبل کے عسکری اور دیپلومیٹک مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
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