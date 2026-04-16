ترک صدر کے بیان کا غلط دعویٰ: پاکستان کی ثالثی اور اسرائیل پر حملے سے متعلق خبر کی تردید

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک وائرل دعوے میں ترک صدر رجب طیب اردگان سے غلط طور پر یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی نہ کی ہوتی تو ترکیہ اسرائیل پر حملہ کر دیتا۔ حقائق کی جانچ پڑتال سے اس دعوے کی تردید ہوئی ہے، اور صدر اردگان نے اپنی حالیہ تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔
ایک وائرل دعویٰ ترک صدر رجب طیب اردگان سے منسوب کیا گیا ہے جس میں غلط طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی نہ کی ہوتی تو ترکیہ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہوتا۔ یہ دعویٰ 11 اپریل کو ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک ویڈیو شیئر ہونے کے بعد مقبول ہوا، جس میں اردگان کو ترکی زبان میں تقریر کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ساتھ میں موجود کیپشن میں یہ تجویز کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا، لبنان میں اسرائیل کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور خبردار کیا کہ اگر پاکستان نے مداخلت نہ کی ہوتی تو ترکیہ کی جانب سے ممکنہ فوجی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ اس پوسٹ کو لاکھوں ویوز اور ہزاروں شیئرز ملے، اور اس طرح کے دعوے متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پھیل گئے۔
تاہم، حقائق کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے کہ اردگان نے حال ہی میں کسی بھی تقریر میں ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ زیر بحث ویڈیو کی اصل 10 اپریل کی ہے، جب اردگان استنبول میں ایشیائی سیاسی جماعتوں کی کانفرنس (ICAPP) سے خطاب کر رہے تھے۔ اصل فوٹیج ترک سرکاری میڈیا نے نشر کی تھی۔ تقریر کے متعلقہ حصے میں، اردگان نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے مبینہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا، اور اسرائیل پر خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کے خلاف تشدد کا الزام لگایا۔ تاہم، انہوں نے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا عندیہ دیا۔
ترکیہ کے غلط معلومات کے انسداد مرکز نے بھی واضح کیا ہے کہ اردگان نے دعویٰ کردہ ریمارکس نہیں دیئے۔ اس کے علاوہ، ترک میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھی ایسے کسی بیان کی اطلاع نہیں دی۔ یہ دعویٰ کہ پاکستان کی ثالثی کے بغیر اردگان نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی، مکمل طور پر غلط ہے، کیونکہ ان کی اصل تقریر میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔
اس غلط دعوے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر غلط فہمی پھیل گئی اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے غلط معلومات کو فروغ ملا۔ ترک صدر کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کے پیچھے اصل محرکات واضح نہیں ہیں، تاہم ایسے دعوے اکثر مخصوص ایجنڈوں کے تحت پھیلائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں ہمیشہ سے سفارتی سطح پر اہم رہی ہیں، اور اس کا اعتراف اکثر بین الاقوامی فورمز پر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں، صدر اردگان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا
