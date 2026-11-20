ترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
ترک توانائی کے وزیر الپرسالن بایراقتار کی آمد کے بعد بحری جہاز اورچ ریس نے کراچی بندرگاہ میں رسائی اختیار کر لی ہے تاکہ سندھ کے سمندری علاقوں میں تیل اور گیس کی دریافت کے جدید سیسمک سروے کا آغاز کیا جا سکے۔
ترک بحری سیسمک جہاز "اورچ ریس" نے جمعہ کو کراچی بندرگاہ میں رسائی اختیار کی جہاں اسے پاکستانی اعلیٰ سطحی وفود نے استقبال کیا۔ یہ جہاز پاکستان کے ساحلی سمندری علاقوں میں تیل اور قدرتی گیس کی جدید دریافت کے لیے سیسمک سروے کا آغاز کرنے کے لیے آیا ہے۔ وزیر خزانہ اور معاونِ عالیہ اسحاق ڈار ، وزیرِ پٹرولیم علی پرwez ملیک اور دیگر افسران نے ترکی کے وزیرِ توانائی الپرسالن بایراقتار کے ہمراہ اس جہاز کو وصول کیا۔
سیسمک سروے کا مقصد اور تکنیکی تفصیلات
اس ہائیڈرو کاربن سروے کا بنیادی مقصد پاکستان کے ساحلی علاقوں میں زیرِ زمین تیل اور گیس کے ذخائر کی موجودگی کا تعین کرنا ہے۔ ترکی کی کمپنی "ترک پیٹرولیم" تقریباً دو مہینے تک 670 مربع کلومیٹر (259 مربع میل) کے رقبے پر 3D سیسمک ڈیٹا اکٹھا کرنے کی عملی کوشش کرے گی۔ یہ سروے خاص طور پر "انس سمندر بلاک" (Indus Sea block) کے تحت آتا ہے جہاں پاکستان اور ترکی کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھا ہے۔ وزیرِ پٹرولیم علی پرwez ملیک نے واضح کیا کہ اس ڈیٹا کی مدد سے زیرِ زمین ساخت کا واضح نقشہ تیار ہوگا جو مستقبل میں ڈرلنگ کی کارروائیوں کے لیے بنیاد فراہم کرے گا۔Also readNCCIA نے ڈارک ویب پر ڈیٹا بیچنے والے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو گرفتار کر لیا
حکام کا موقف اور بین الاقوامی تعاون
ترکی کے وزیرِ توانائی الپرسالن بایراقتار نے اس اقدام کو دونوں ممالک کے درمیان نئے دور کا آغاز قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پیٹرولیم کا مقصد جمع کیے گئے ڈیٹا کی بنیاد پر 2027 میں متعلقہ میدانوں میں عملی کارروائیوں کا آغاز کرنا ہے۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ اس جہاز کے آمد سے ترکی کی سائنسی مہارت اور پاکستان کی قومی توانائی کمپنیوں کے تجربے کا امتزاج ممکن ہو رہا ہے۔ وزیرِ پٹرولیم علی پرwez ملیک نے بھی اسے پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے ایک سنگِ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیرونی انحصار کم کرنے کے لیے مقامی وسائل کی دریافت ناگزیر ہے۔
موجودہ چیلنجز اور مستقبل کے اقدامات
پاکستان نے کئی دہائیوں سے اپنے ساحلی علاقوں میں توانائی کے ذخائر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سرمایہ کاری اور تکنیکی صلاحیت کی کمی کی وجہ سے یہ عمل کئی سالوں سے معطل رہا ہے۔ اب نئے پیٹرولیم پالیسی کے تحت اسلام آباد نے پہلی بار دو دہائیوں میں ساحلی بلاکس کی نیلامی کی ہے۔ علی پرwez ملیک کا کہنا ہے کہ ڈیٹا کی اکٹھائی اور تشریح کا عمل چھ مہینوں میں مکمل ہونے کا امکان ہے جس کے بعد آنے والے سال کی شروعات میں ڈرلنگ کی کارروائیاں شروع کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ (PPL)، او جی ڈی سی ایل (OGDCL) اور ماری انرجیز کے ساتھ ترکی پیٹرولیم نے مل کر اس سروے کو آگے بڑھایا ہے۔
معاشی اثرات اور قومی توانائی کی حفاظت
اس اقدام کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کی معاشی استحکام اور توانائی کی سکیورٹی کو یقینی بنانے میں ملنے کا ہے۔ وزیرِ خزانہ اسحاق ڈار نے انتباہ کیا کہ سیسمک سروے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری طور پر تجارتی سطح پر تیل یا گیس دریافت ہو جائے گی، لیکن بغیر دریافت کے کسی بھی ذخیرے کی تلاش ناممکن ہے۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے حال ہی میں پاکستان آف شور بائڈ راؤنڈ 2025 کے تحت آٹھ ساحلی بلاکس کے لیے پروڈکشن شیئرنگ معاہدے دستخط کیے ہیں۔ وزیرِ پٹرولیم علی پرwez ملیک نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہر ایسی کوشش جو مقامی وسائل کی ترقی کو بڑھاوا دیتی ہے، ملک کے بیرونی کمزوری کو کم کرتی ہے اور معیشت کو مضبوط بناتی ہے۔
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