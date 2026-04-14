ترک وزیر خارجہ کا اسرائیل پر ترکیہ کو دشمن بنانے کی کوشش کا الزام

ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ترکیہ کو ایک نیا دشمن قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے لبنان کی صورتحال کو اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔
ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے علاقائی کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں اسرائیل ی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے ترکیہ کو ایک نئے دشمن کے طور پر پیش کرنے کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انادولو ایجنسی کے ہیڈکوارٹر میں ایڈیٹرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، فیدان نے واضح کیا کہ اسرائیل ، جو اپنی بقا کے لیے ایک مخصوص دشمن کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اب ایران کے بعد ترکیہ کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کا ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ممالک کی مداخلت مناسب نہیں ہے اور اس آبی گزرگاہ سے لوگوں کی نقل و حرکت میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نیز کسی بھی ملک کو گزرنے کے لیے فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ، فیدان نے خطے میں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔
وزیر خارجہ نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے لبنان کی صورتحال پر روشنی ڈالی، جسے انہوں نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ فیدان نے خبردار کیا کہ یہ بحران ایک وسیع علاقائی تنازع کی جانب بڑھ سکتا ہے، جس کے سنگین مضمرات ہوں گے۔ ان کا یہ بیان صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے نیتن یاہو سمیت 35 اسرائیلی شہریوں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جن پر عالمی فلوٹیلا کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کا شبہ ہے۔ یہ پیش رفت ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں بڑھتی ہوئی سرد مہری کی عکاسی کرتی ہے، جو حالیہ برسوں میں متعدد تنازعات اور اختلافات کا شکار رہے ہیں۔ اس دوران، ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے تازہ ترین پیش رفتوں پر تبصرہ کیا ہے۔
اس کے علاوہ، اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کی سرحد کے قریب 15 مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کے منصوبے نے بھی خطے میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ یہ اقدام خطے میں فوجی موجودگی میں اضافے اور کشیدگی بڑھانے کے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ ترکیہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے اور اس نے ہمیشہ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہاکان فیدان نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے گا اور تمام فریقوں کے درمیان بات چیت اور تعاون کے ذریعے تنازعات کے حل کی حمایت کرے گا۔ ترکیہ کا خیال ہے کہ خطے میں پائیدار امن صرف باہمی احترام، باہمی مفادات اور بین الاقوامی قوانین کے احترام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
