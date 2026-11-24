ترگر میں بس کے ڈیڑھ ہزار فٹ نیچے گرنے سے 8 ہلاک
خیبرپختونخوا کے ضلع تگر میں مسافر گاڑی کے ڈیڑھ ہزار فٹ بلند گھاٹی میں گرنے سے کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور چھ زخمی ہو گئے۔ حادثے کی وجہ بریک کی خرابی بتائی گئی ہے۔
خیبرپختونخوا کے ضلع تگر کے علاقے سیری گیگانی کنڈو میں بدقسمتی سے ایک مسافر گاڑی گہری گھاٹی میں جا گری جس کے نتیجے میں آٹھ افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ دلخراش حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی میں سوار افراد کا سفر شٹل سے جاذبہ کی طرف جاری تھا۔ گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول سے نکل کر نیچے گرنے سے سوار ہلاک و زخمی ہوئے۔
واقعے کی تفصیلات اور ہلاکتوں کا حساب
تفصیلات کے مطابق، حادثے کا شکار مسافر گاڑی ایک ڈیٹسن موڈل کی تھی جو کہ مقامی طور پر عام استعمال میں آتی ہے۔ پولیس اور ریسکیو حکام کی طرف سے جاری کردہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق، گاڑی کے بریک کی خرابی کے باعث ڈرائیور گاڑی کو کنٹرول میں نہ رکھ سکا۔ گاڑی سڑک سے نکل کر تقریباً ڈیڑھ ہزار فٹ بلند اور گہری کھائی میں گرجا۔Also readBabar Azam smashes ILT20 record on dream debut
واقعے کی جگہ پر موجود مقامی لوگوں اور ریسکیو ٹیموں کی ابتدائی کارروائی کے بعد معلوم ہوا کہ گاڑی میں سوار کل چودہ افراد تھے۔ جن میں سے آٹھ افراد کی مقام پر ہی موت واقع ہو گئی۔ زخمیوں کی تعداد چھ ہے جن میں تین خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہیں۔
ریسکیو آپریشن اور طبی امداد
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور مقامی لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ ڈرائیونگ کی مشکل وجہ سے ریسکیو عملے کو گاڑی کو نکالنے اور زخمیوں کو نکالنے میں وقت لگا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ زخمیوں کو پہلے مقامی طبی مراکز میں منتقل کیا گیا اور پھر انہیں مزید علاج کے لیے ہسپتالوں میں بھیجا گیا۔
ہلاک ہونے والے آٹھوں افراد کے لاشوں کو ریسکیو آپریشن کے بعد جاذبہ ہسپتال پہنچایا گیا۔ اسی طرح، چھ زخمیوں کا علاج جاذبہ ہسپتال میں کیا گیا۔ بعد ازاں ان چھ زخمیوں، جن میں خواتین اور بچہ شامل ہیں، کو مزید علاج و معالجے کے لیے بٹگرام ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
حادثے کی وجوہات اور مقامی ردعمل
مقامی انتظامیہ اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس علاقے کی سڑکیں بہت خطرناک ہیں اور ان میں حفاظتی ریلنگز کی کمی ہے۔ ڈرائیور نے ابتدائی طور پر بتایا کہ گاڑی کے بریک کام نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ گاڑی کو روک نہ سکے۔ اگرچہ بریک کی خرابی کو حادثے کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے، تاہم تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک پر سفر کرتے وقت مسافروں میں اکثر خوف پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حفاظتی تدابیر کی جاتیں تو شاید یہ سانحہ ٹل جاتا۔ ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس خطرناک سڑک پر مزید سختی کے ساتھ نگرانی کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں ایسے حادثوں سے بچا جا سکے۔
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