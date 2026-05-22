تشویشناک انسداد دھاندلی کے بعد ایچ آئی وی پازیٹو مریض کی سرجری میں خطرے کا امکان

تفصیلات کے مطابق مریض کی سرجری منگل کی دوپہر 12 بجے جنرل آپریشن تھیٹر میں شروع ہوئی تھی جسے طبی اصطلاح میں کولوسٹومی ریورسل قرار دیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریض کی ایچ آئی وی سے متعلق رپورٹ سرجری سے قبل موصول نہیں ہوئی تھی اور بعد میں رپورٹ آنے پر اس کے ایچ آئی وی پازیٹو ہونے کی تصدیق ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اسی دوران آپریشن تھیٹر میں دیگر مریضوں کی سرجریاں بھی جاری رہیں جس پر طبی حلقوں میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی ایچ آئی وی پازیٹو مریض سے وائرس منتقلی کا خدشہ پیدا ہو تو اس کے اثرات بعض اوقات دو سے تین ہفتوں بعد ظاہر ہو سکتے ہیں۔ذرائع کے مطابق اس دوران آپریشن تھیٹر میں سرجری کروانے والے مریضوں اور عملے کی بھی آئندہ دو سے تین ہفتوں بعد اسکریننگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحہ کا بروقت پتہ چلایا جا سکے۔
