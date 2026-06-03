تعلیمی اداروں کے بجٹ میں 300 فیصد اضافے کی مہم چلا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوری حکومت کی مدد نہیں ملتی تو تعلیمی اداروں میں مالی بحران شدید ہو جائے گا۔
دینہار تعلیم ی اداروں کے طلباء نے 2026-27 کے بجٹ میں 300 فیصد اضافے کی مہم چلا دی ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوری حکومت کی مدد نہیں ملتی تو تعلیم ی اداروں میں مالی بحران شدید ہو جائے گا۔ پبلک یونیورسٹیوں کے اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کے بجٹ کو 2018 کے بعد سے نہیں بڑھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور تدریس اور تحقیقی سرگرمیوں کو متاثر کیا گیا ہے۔ پبلک یونیورسٹیوں کے اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ پبلک یونیورسٹیوں کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بہت سے یونیورسٹیوں کو وہاں سے وہی پیسہ ادا کرنے میں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کافی رقم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں 300 فیصد اضافہ 2026-27 کے بجٹ میں شامل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافہ کے بغیر تعلیم ی اداروں کی کیفیت بہتر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافے کے بغیر تعلیم ی اداروں کی بجٹ میں کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافے کے بغیر تعلیم ی اداروں کی بجٹ میں کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافے کے بغیر تعلیم ی اداروں کی بجٹ میں کمی ہو جائے گی.
دینہار تعلیمی اداروں کے طلباء نے 2026-27 کے بجٹ میں 300 فیصد اضافے کی مہم چلا دی ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوری حکومت کی مدد نہیں ملتی تو تعلیمی اداروں میں مالی بحران شدید ہو جائے گا۔ پبلک یونیورسٹیوں کے اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کے بجٹ کو 2018 کے بعد سے نہیں بڑھایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور تدریس اور تحقیقی سرگرمیوں کو متاثر کیا گیا ہے۔ پبلک یونیورسٹیوں کے اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ پبلک یونیورسٹیوں کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بہت سے یونیورسٹیوں کو وہاں سے وہی پیسہ ادا کرنے میں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کافی رقم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں 300 فیصد اضافہ 2026-27 کے بجٹ میں شامل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافہ کے بغیر تعلیمی اداروں کی کیفیت بہتر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافے کے بغیر تعلیمی اداروں کی بجٹ میں کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافے کے بغیر تعلیمی اداروں کی بجٹ میں کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیوں کی بجٹ میں اضافے کے بغیر تعلیمی اداروں کی بجٹ میں کمی ہو جائے گی
تعلیمی اداروں کے بجٹ میں 300 فیصد اضافے کی مہم تعلیمی اداروں میں مالی بحران
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