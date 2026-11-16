تعلیمی اداروں میں ہراسانی کی شرح 75 فیصد تک پہنچ گئی
ملک بھر میں کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر خواتین طالبات کی ہراسانی کی شرح 75 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ سرکاری ملازمتوں میں خواتین کی حصہ داری صرف 6.13 فیصد ہے۔
ملک بھر میں کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر خواتین طالبات کی ہراسانی کی شرح تقریباً 62.2 فیصد سے لے کر 75 فیصد تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیمی ماحول میں خواتین کے تحفظ کے نظام میں سنگین ناکامی برتی جا رہی ہے۔
تعلیمی اداروں میں ہراسانی کی شرح
میڈیکل کے تعلیمی اداروں میں ہراسانی کی شرح 52 فیصد سے 70 فیصد کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں خواتین کے ساتھ ہونے والا سلوک ایک وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا سماجی مسئلہ بن چکا ہے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
حکومتی رپورٹ اور تعلیمی اداروں
اس حوالے سے نا صرف ایک خفیہ رپورٹ حکومت کو بھی ارسال کی گئی بلکہ تعلیمی اداروں کے سربراہان کو بھی شیئر کی گئی۔ اس رپورٹ کے اجراء کے بعد متعدد تعلیمی اداروں کے سربرہان نے ہراسمنٹ کے مرتکب پانے والے عناصر کو نہ صرف ملازمت سے برخاست کیا بلکہ ہر تعلیمی ادارے میں ایک خصوصی سیل بھی بنایا گیا۔
سیل کی مانیٹرنگ کا کردار
بنائے گئے خصوصی سیل کا بنیادی مقصد تعلیمی ادارہ کی مانیٹرنگ کرنا تھا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا پیش آنے کا امکان کم ہو سکے۔ تاہم، حیران کن بات یہ ہے کہ ہراسمنٹ کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہوا ہے جو اس اقدام کی ناکامی کا اشارہ دیتا ہے۔
حکومتی عہدوں میں خواتین کی موجودگی
ملک میں تمام شعبوں میں مجموعی سینئر عہدوں اور منیجرز میں مردوں کا تناسب 93.87 فیصد اور خواتین کا تناسب 6.13 فیصد ریکارڈ کیا گیا۔ اس کم نمائندگی کی وجہ سے خواتین کو مختلف اداروں میں بے یقینی اور عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
زبانی ہراسانی اور اضافے کی وجوہات
ان حالات میں خواتین زبانی یا ہراسمنٹ کی دیگر اقسام میں مجموعی طور پر 93 فیصد متاثرہ رہتی ہیں۔ اس شرح میں اضافے کی بنیادی وجہ اعلی عہدوں پر تعیناتی میں خواتین کی شرح کا صرف 6.13 فیصد بتائی جاتی ہے۔
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