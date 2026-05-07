تعلیمی نظام میں برطانیہ کے دور کے اثرات اور تعلیمی کیلنڈر کا مسئلہ

برصغیر میں برطانیہ کے دور کے اثرات آج بھی مختلف شعبوں میں موجود ہیں، خاص طور پر تعلیمی نظام میں۔ بعض اہل دانش اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس نظام سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ایک اہم مسئلہ تعلیمی کیلنڈر کا ہے۔ برطانوی دور میں جو تعلیمی شیڈول ترتیب دیا گیا، اس میں گرمیوں کی چھٹیاں جون اور جولائی میں رکھی گئیں۔ اس کی بنیادی وجہ مقامی آبادی کی ضرورت نہیں بلکہ انگریز حکام کی اپنی سہولت تھی، جو ان مہینوں میں اپنے آبائی وطن واپس چلے جاتے تھے۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، مگر ہمارا تعلیمی کیلنڈر اوج بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔
برصغیر میں برطانیہ کے دور کے اثرات مختلف شعبوں میں بھی موجود ہیں، خاص طور پر تعلیمی نظام میں۔ بعض اہل دانش اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس نظام سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ایک اہم مسئلہ تعلیمی کیلنڈر کا ہے۔ برطانوی دور میں جو تعلیمی شیڈول ترتیب دیا گیا، اس میں گرمیوں کی چھٹیاں جون اور جولائی میں رکھی گئیں۔ اس کی بنیادی وجہ مقامی آبادی کی ضرورت نہیں بلکہ انگریز حکام کی اپنی سہولت تھی، جو ان مہینوں میں اپنے آبائی وطن واپس چلے جاتے تھے۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، مگر ہمارا تعلیمی کیلنڈر اوج بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے.
برصغیر میں برطانیہ کے دور کے اثرات مختلف شعبوں میں بھی موجود ہیں، خاص طور پر تعلیمی نظام میں۔ بعض اہل دانش اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس نظام سے مکمل طور پر نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ایک اہم مسئلہ تعلیمی کیلنڈر کا ہے۔ برطانوی دور میں جو تعلیمی شیڈول ترتیب دیا گیا، اس میں گرمیوں کی چھٹیاں جون اور جولائی میں رکھی گئیں۔ اس کی بنیادی وجہ مقامی آبادی کی ضرورت نہیں بلکہ انگریز حکام کی اپنی سہولت تھی، جو ان مہینوں میں اپنے آبائی وطن واپس چلے جاتے تھے۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، مگر ہمارا تعلیمی کیلنڈر اوج بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے
تعلیمی نظام برطانیہ کے دور کے اثرات تعلیمی کیلنڈر کا مسئلہ گرمیوں کی چھٹیاں انگریز حکام کی سہولت