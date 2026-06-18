تفتان بارڈر پر تجارتی ویزا کی سہولت بحال، تاجروں کا خیرمقدم

پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارتی راستے تفتان بارڈر پر ایک سال کی معطلی کے بعد ویزا کی سہولت بحال کر دی ہے، جسے تاجروں نے مثبت قدم قرار دیا ہے۔
بلوچستان ہوم ڈیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے بعد تجارت ی ویزا کی سہولت بحال کر دی گئی ہے، جس سے ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحدی تجارت کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ تقریباً ایک سال کی معطلی کے بعد سامنے آیا ہے، جس نے تفتان بارڈر کے ذریعے ہونے والی تجارت ی سرگرمیوں کو بحال کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، بلوچستان ہوم ڈیپارٹمنٹ نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا، جس کے بعد تجارت ی سفر کے لیے ویزا کی سہولت دوبارہ فعال ہو گئی ہے۔ تاجروں اور کاروباری افراد نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے اور سرحدی علاقوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس فیصلے سے ان علاقوں میں تجارت ی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا جو طویل عرصے سے معاشی مشکلات کا شکار تھے۔ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ ویزا کی معطلی کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اب بحالی کے بعد وہ اپنی تجارت کو دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف تجارت ی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ معاشرتی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات کی روشنی میں یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ تاجروں نے اس فیصلے کو طویل انتظار کے بعد ایک مثبت قدم قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مزید سہولیات فراہم کرے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ویزا کے عمل کو آسان بنایا جائے اور بارڈر پر تجارت ی سہولیات کو بہتر کیا جائے تاکہ تجارت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس اقدام سے نہ صرف پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ی تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ خطے کی اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت ی حجم میں اضافہ متوقع ہے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ مجموعی طور پر، یہ فیصلہ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا۔ اس سے نہ صرف سرحدی علاقوں میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی مزید مستحکم ہوں گے۔ تاجروں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس سلسلے میں مزید اقدامات کیے جائیں تاکہ تجارت کے حوالے سے درپیش تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے اور علاقائی معیشت کو فروغ دیا جا سکے.
بلوچستان ہوم ڈیپارٹمنٹ کے نوٹیفکیشن کے بعد تجارتی ویزا کی سہولت بحال کر دی گئی ہے، جس سے ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحدی تجارت کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ تقریباً ایک سال کی معطلی کے بعد سامنے آیا ہے، جس نے تفتان بارڈر کے ذریعے ہونے والی تجارتی سرگرمیوں کو بحال کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، بلوچستان ہوم ڈیپارٹمنٹ نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا، جس کے بعد تجارتی سفر کے لیے ویزا کی سہولت دوبارہ فعال ہو گئی ہے۔ تاجروں اور کاروباری افراد نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات مضبوط ہوں گے اور سرحدی علاقوں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس فیصلے سے ان علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا جو طویل عرصے سے معاشی مشکلات کا شکار تھے۔ مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ ویزا کی معطلی کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اب بحالی کے بعد وہ اپنی تجارت کو دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ معاشرتی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات کی روشنی میں یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ تاجروں نے اس فیصلے کو طویل انتظار کے بعد ایک مثبت قدم قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مزید سہولیات فراہم کرے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ویزا کے عمل کو آسان بنایا جائے اور بارڈر پر تجارتی سہولیات کو بہتر کیا جائے تاکہ تجارت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس اقدام سے نہ صرف پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ خطے کی اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ متوقع ہے جس سے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ مجموعی طور پر، یہ فیصلہ پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو گا۔ اس سے نہ صرف سرحدی علاقوں میں معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی مزید مستحکم ہوں گے۔ تاجروں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس سلسلے میں مزید اقدامات کیے جائیں تاکہ تجارت کے حوالے سے درپیش تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے اور علاقائی معیشت کو فروغ دیا جا سکےPlease follow us on Google to support us
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