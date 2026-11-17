تفصیلی جائزہ: ترکی کے فضائیہ کے کمانڈر اور آرمی چیف کی ملاقات میں دفاعی تعاون کی گہرائی
ترکی کے ائرفورس کمانڈر جنرل رفعت دلقیران کا چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی غور۔
ترکی کے فضائیہ کے کمانڈر جنرل رفعت دلقیران نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹرز (جی اچھو) میں ملاقات کی۔ اس اعلیٰ سطحی ملاقات کا بنیادی مقصد باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں جاری سلامتی کے نئے تجربات اور پاکستان و ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے مواقع پر تفصیلی غور و فکر کرنا تھا۔
ملاقات کے اہم ترین پہلو اور دفاعی شراکت داری
اس ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دو ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور حکمت عملی کے رشتوں پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان اور ترکی کے مسلح افواج کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری کی تعریف کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ فوجی تعلقات کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا۔ یہ تعلقات سالہا سال سے قائم ہیں اور دونوں ملٹری اسٹیشنوں کے درمیان باہمی احترام اور تعاون کی بنیاد پر استوار ہیں۔Also readFrom Fifty Shades to five-finger discounts Jamie Dornan's shocking shoplifting confession
ترک کمانڈر کے ردعمل اور افواج کی تعریف
جنرل رفعت دلقیران نے ملاقات میں دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور خطے میں امن و امان کے قیام اور مستحکم صورتحال کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
علاقائی سلامتی اور ملٹی لیٹرل تعاون کے امکانات
دونوں افسران نے خطے میں جاری سیاسی و ملٹری تحdings پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے مستقبل میں باہمی تعاون کے نئے مواقع پر غور کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شعبے میں ہونے والی یہ ملاقات خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔
دفاعی تعلقات کی تاریخی جڑیں اور مستقبل کے اقدامات
دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا ایک اہم مرحلہ ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے آئندہ اقدامات کا تعین کیا گیا ہے۔
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