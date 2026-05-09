تمل ناڈو کی سیاست میں فلمی ستارے کا عروج اور حکومت سازی کی کشمکش

فلمی اداکار سی جوزف وجے کی پارٹی ٹی وی کے نے تمل ناڈو انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی، تاہم گورنر کی جانب سے اکثریت کے ثبوت کے مطالبے نے سیاسی تناؤ پیدا کر دیا ہے۔
انڈین ریاست تمل ناڈو میں اس وقت ایک انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز سیاسی منظر نامہ دیکھا جا رہا ہے جہاں ایک فلمی ہیرو اب ریاست کی باگ ڈور سنبھالنے کے قریب ہے۔ یہ کہانی کسی سکرین پلے یا فلمی سکرپٹ کا حصہ نہیں بلکہ حقیقت ہے جس میں اداکار سی جوزف وجے اپنی سیاسی جماعت تملگا ویٹری کزھگم یعنی ٹی وی کے کے ذریعے اقتدار کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج نے ریاست کی روایتی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے کیونکہ وجے کی جماعت نے 234 نشستوں میں سے 108 نشستیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اگرچہ وہ سادہ اکثریت کے لیے درکار 118 نشستوں سے محض 10 نشستیں پیچھے رہ گئے لیکن دیگر چھوٹی جماعتوں کی حمایت نے ان کے لیے حکومت سازی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ انڈیا کی بڑی حزبِ اختلاف کانگریس نے جس کے پاس پانچ نشستیں ہیں، نتائج کے فوری بعد ٹی وی کے کی حمایت کا اعلان کیا جس کے بعد کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، سی پی آئی-ایم اور وی سی کے جیسی جماعتوں نے بھی اپنا ساتھ دے کر وجے کے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ تاہم اس سیاسی سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ریاستی گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ گورنر نے وجے کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے پہلے اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس پر شدید بحث چھڑ گئی ہے۔ وجے نے گورنر سے ملاقاتیں بھی کیں اور دعوے بھی پیش کیے لیکن گورنر کے دفتر سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ابھی تک اکثریت کے ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے کیونکہ کچھ کا خیال ہے کہ گورنر کو سب سے بڑی جماعت کو موقع دینا چاہیے جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ ایک مستحکم حکومت کے لیے پہلے اکثریت ثابت کرنا ضروری ہے۔ اس بے یقینی کے دوران انڈین میڈیا میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید شکست کھانے والی جماعتیں آپس میں مل کر کوئی نیا اتحاد بنا لیں تاکہ وجے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ اس سیاسی کشمکش نے تمل ناڈو کے عوام میں تجسس پیدا کر دیا ہے کہ آیا ایک اداکار واقعی ریاست کا سربراہ بن پائے گا یا نہیں۔ تمل ناڈو کی سیاست کا تاریخ سے گہرا تعلق سنیما کے ساتھ رہا ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ کسی اداکار نے یہاں اقتدار حاصل کیا ہو۔ ایم جی راماچندرن اور جے للیتا جیسے ناموں نے ثابت کیا کہ فلمی مقبولیت کو سیاسی طاقت میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ وجے بھی اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ان کا انداز مختلف ہے۔ انہوں نے 2024 میں اپنی پارٹی کے قیام کے بعد واضح طور پر کہا تھا کہ وہ سیاست کو مکمل وقت دیں گے اور اس مقصد کے لیے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ ان کی مقبولیت خاص طور پر نوجوان نسل اور خواتین میں بے پناہ ہے، جس کی وجہ ان کی فلموں میں دکھائی جانے والی عوامی شناخت، بہترین رقص اور پاپولسٹ سنیما کی گہری سمجھ ہے۔ ان کا سیاسی عروج ایم جی راماچندرن کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے 1977 میں اپنی جماعت بنا کر اقتدار سنبھالا تھا۔ اس ریاست کی سیاست دہائیوں سے دو بڑی علاقائی جماعتوں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے زیر اثر رہی ہے، لیکن وجے نے اس دو جماعتی نظام کو توڑ کر ایک نیا راستہ نکالا ہے۔ اگر ہم وجے کے فلمی سفر پر نظر ڈالیں تو وہ 1980 کی دہائی میں ایک چائلڈ ایکٹر کے طور پر سامنے آئے تھے۔ ان کے والدین نے ان کے کیریئر کی بنیاد رکھی اور اگرچہ ان کی ابتدائی فلمیں بہت زیادہ کامیاب نہیں تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی محنت اور ٹیلنٹ سے تمل سنیما میں اپنا مقام بنایا۔ آج وہ نہ صرف ایک اداکار کے طور پر بلکہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر بھی ابھر رہے ہیں۔ ڈی ایم کے جیسی طاقتور حکمران جماعت کو شکست دینا ان کی بڑی کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ اب تمام نظریں گورنر کے فیصلے پر جمی ہیں کہ کیا وہ وجے کو وزیر اعلیٰ بننے کا موقع دیں گے یا پھر تمل ناڈو کی سیاست میں ایک نیا موڑ آئے گا۔ فلمی دنیا سے سیاست کے اس سفر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوامی مقبولیت اگر صحیح سمت میں استعمال کی جائے تو بڑے بڑے سیاسی قلعے فتح کیے جا سکتے ہیں.
