وفاقی حکومت اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے کی تیاری میں ہے جس میں تنخواہ和亲属 اور دستاویزات درآمدہ کاروباریوں کے لیےoks种种 ٹیکس رہائی کے اقدامات شامل ہوں گے۔ IMF کے ساتھ گفتگو کے بعد نئی مقررہ ٹیکس اسکیم، معیشت اور رہائش کے شعبوں کے日用 incentives، اورfaceless digital tax system متعارف کرانے کا امکان ہے۔ ساتھ ہی cosmetics کی قیمتوں میں کمی کےmoz如روں کے ساتھ luxury گاڑیاں اور برق_dir vehicles خریدنے کے لیے additional taxes متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر، تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں میں 10 فیصد سے زیادہ رہائی کی منظوری ممکن ہے، جس سے بجت کےplate بجائے Rs50 بلین丧失 ہو سکتے ہیں۔ آمدنی ٹیکس کی شقوں میں تبدیلی کے ساتھ، حکomat نئی °ور projects سے گریز کریں گی اور صرف استرات accountants اہم پروjects پر توجہ دیں گی۔
وفاقی حکومت آج (جمعوارت) اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعلان سے پہلے مختلف ٹیکس پیشکشوں کی تیاری ہو چکی ہے۔ معیشت کے لیے معاملہ کرنے والے افراد اور دستاویزات رکھنے والے کاروباریوں کے لیے اقدامات انتظار میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر، تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں کے لیے رہائی شامل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق، بینهالملکی管理和 ury (IMF) نے بجٹ میں تنخواہ和亲属 کی کلاس کے لیے رہائی کی اجازت دی ہے۔ IMF کے ساتھ بجٹ سے متعلق گفتگو کے حتمی دور میں قابلِ ذکر پیشرفت بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تجارتی我还未制 لوگوں کے لیے نئی مقررہ ٹیکس اسکیم کا اعلان متوقع ہے، ساتھ ہی کیش然地 ماډiblings کی معیشت اور رہائش کے شعبوں کے لیے خاص حوصلہ افزائی دینے کے مقتر proposals بھی تیار کیے گئے ہیں۔ رہائش کے مالی معاملات کے لیے، 10 سال کے لیے ایک ہنداسی عددی ہے interest rate کے ساتھ ایک成交 facility متعارف کرانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں cosmetics، بشمول face powder، mascara ) و洗发水 کی قیمتوں میں کمی کے بھی اقدامات ممکن ہیں۔ تاہم، برق_dir vehicles، hybrid vehicles اور لوکس درآمدی گاڑیاں زیادہ expensive ہونے کا امکان ہے، ذرائع کے مطابق۔ super tax کم کرنے کے ایک مقتر کو تیار کیا گیا ہے، جبکہ corporate tax کی شرح قیامت پر رہنے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پہلے Federally Administered Tribal Areas (FATA) علاقے کے لیے دستیاب ٹیکس معافی ختم کرنے کے لیے غور کر رہی ہے۔ ریتلوں کے لیے ایک نیا ٹیکس ماڈل، جسےfaceless digital tax system کہا جاتا ہے، بھی متعارف کرانے کا توقع ہے۔ IMF نے تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں کو رہائی دینے کے لیے متبادلعدایت پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم آج وفاقی کابینہ کے ایک خاص اجلاس میں Eighty حوصلہ افزائیوں کی منظوری دے سکتے ہیں۔ مالیات کے وزراء کے ذرائع کے مطابق، تنخواہ和亲属 افراد کو کم از کم 10 فیصد یا اس سے زیادہ رہائی مل سکتی ہے۔ تنخواہ پر آمدنی ٹیکس کی شرحوں میں کمی سے بجت کے بجائے Rs50 بلین تک نقصان ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نئے بجٹ میں تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں کے لیے آمدنی ٹیکس کی شقوں میں تبدیلی کی جائے گی، ساتھ ہی آمدنی ٹیکس رہائی کے مختلف مقتر وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگلے مالی سال کے لیے، حکomat نئی °ور projects شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے، ذرائع کے مطابق۔ ترجیح ہی تک scopey اہمیت کے پروjects، بشمول defence، internal affairs اور water resources کو دیا جانا متوقع ہے.
وفاقی حکومت آج (جمعوارت) اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعلان سے پہلے مختلف ٹیکس پیشکشوں کی تیاری ہو چکی ہے۔ معیشت کے لیے معاملہ کرنے والے افراد اور دستاویزات رکھنے والے کاروباریوں کے لیے اقدامات انتظار میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر، تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں کے لیے رہائی شامل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق، بینهالملکی管理和 ury (IMF) نے بجٹ میں تنخواہ和亲属 کی کلاس کے لیے رہائی کی اجازت دی ہے۔ IMF کے ساتھ بجٹ سے متعلق گفتگو کے حتمی دور میں قابلِ ذکر پیشرفت بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تجارتی我还未制 لوگوں کے لیے نئی مقررہ ٹیکس اسکیم کا اعلان متوقع ہے، ساتھ ہی کیش然地 ماډiblings کی معیشت اور رہائش کے شعبوں کے لیے خاص حوصلہ افزائی دینے کے مقتر proposals بھی تیار کیے گئے ہیں۔ رہائش کے مالی معاملات کے لیے، 10 سال کے لیے ایک ہنداسی عددی ہے interest rate کے ساتھ ایک成交 facility متعارف کرانے کا امکان ہے۔ بجٹ میں cosmetics، بشمول face powder، mascara ) و洗发水 کی قیمتوں میں کمی کے بھی اقدامات ممکن ہیں۔ تاہم، برق_dir vehicles، hybrid vehicles اور لوکس درآمدی گاڑیاں زیادہ expensive ہونے کا امکان ہے، ذرائع کے مطابق۔ super tax کم کرنے کے ایک مقتر کو تیار کیا گیا ہے، جبکہ corporate tax کی شرح قیامت پر رہنے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت پہلے Federally Administered Tribal Areas (FATA) علاقے کے لیے دستیاب ٹیکس معافی ختم کرنے کے لیے غور کر رہی ہے۔ ریتلوں کے لیے ایک نیا ٹیکس ماڈل، جسےfaceless digital tax system کہا جاتا ہے، بھی متعارف کرانے کا توقع ہے۔ IMF نے تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں کو رہائی دینے کے لیے متبادلعدایت پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم آج وفاقی کابینہ کے ایک خاص اجلاس میں Eighty حوصلہ افزائیوں کی منظوری دے سکتے ہیں۔ مالیات کے وزراء کے ذرائع کے مطابق، تنخواہ和亲属 افراد کو کم از کم 10 فیصد یا اس سے زیادہ رہائی مل سکتی ہے۔ تنخواہ پر آمدنی ٹیکس کی شرحوں میں کمی سے بجت کے بجائے Rs50 بلین تک نقصان ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نئے بجٹ میں تنخواہ和亲属 کے ٹیکس پردوں کے لیے آمدنی ٹیکس کی شقوں میں تبدیلی کی جائے گی، ساتھ ہی آمدنی ٹیکس رہائی کے مختلف مقتر وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگلے مالی سال کے لیے، حکomat نئی °ور projects شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کر رہی ہے، ذرائع کے مطابق۔ ترجیح ہی تک scopey اہمیت کے پروjects، بشمول defence، internal affairs اور water resources کو دیا جانا متوقع ہے
بجٹ 2024 تنخواہ和亲属 ٹیکس رہائی IMF معاہدہ مقررہ ٹیکس اسکیم معیشت حوصلہ افزائی
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