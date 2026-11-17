تنڈلیانوالا: بجلی کے تیزاب سے جلنے والی لڑکی اور اس کے بھائی بہن کو بچا لیا گیا
پنجاب چلڈرن پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے تنڈلیانوالا سے گمشدہ لڑکی کو اس کے بھائی بہن سمیت بچا لیا ہے جنہیں بدستوری بھیک مانگنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔
پنجاب بچوں کے تحفظ اور بہبودی بیورو (CPWB) نے ضلع فیصل آباد کے قصبہ تنڈلیانوالا سے ایک لڑکی اور اس کے دو بھائی بہنوں کو تحفظي حراست میں لے لیا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت سامنے آئی جب بتایا گیا تھا کہ لڑکی کو پیٹریل ڈال کر جلایا گیا تھا کیونکہ اس نے بھیک مانگ کر گھر پر مطلوبہ رقم نہیں لائی تھی۔ بیورو کے چیئرمین سارہ احمد نے تصدیق کی کہ یہ تینوں بچے اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے چچا اور چاچی کے ساتھ رہ رہے تھے۔
واقعے کی تفصیلات اور بچوں کی بازیابی
واقعے کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی کو شدید جسمانی تشدد اور زبانی بدتمیزی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ بھیک مانگنے کے بعد خالی ہاتھ یا کم رقم لے کر لوٹتی تو اس کے چچا اور چاچی اس سے بدسلوکی کرتے تھے۔ بیورو کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، فوری کارروائی کرتے ہوئے فیسال آباد ٹیم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ سارہ احمد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بیورو کی ٹیم نے مقامی فورسز کے ساتھ مل کر لڑکی اور اس کے دو بھائی بہنوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
بچوں کی موجودہ حالت کی میڈیکل اور نفسیاتی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے تاکہ انہیں مناسب طبی اور ذہنی سکون فراہم کیا جا سکے۔ بیورو کے افسران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بچوں کو کسی بھی غیر محفوظ یا ناگہانی ماحول میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ انہیں اعلی معیار کے شیلٹر ہیمز میں رکھا جائے گا جہاں ان کی تمام بنیادی ضروریات پوری کی جائیں گی۔
قانونی کارروائی اور ذمہ داران کے خلاف ایکشن
پنجاب حکومت کے تحت بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت گیر پالیسی اپنائی گئی ہے۔ چیئرمین CPWB سارہ احمد نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے متعلقہ قانونی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوری طور پر ایک ایف آئی آر (FIR) درج کی جائے۔ ایف آئی آر درج کرنے کی کارروائی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ان افسران اور افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی جو بچوں کو بدستوری بھیک مانگنے پر مجبور کر رہے تھے۔
صوبائی حکومت کا ماننا ہے کہ بچوں کو تشدد یا استحصال کا نشانہ بنانا قابلِ قبول نہیں ہے اور ایسے جرائم کی سخت سزا لازمی ہے۔ بیورو نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جلد از جلد مقدمہ چلائیں۔ سارہ احمد نے کہا کہ یہ معاملہ پنجاب بھر میں بچوں کے تحفظ کے لیے ایک اہم پیغام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔
بچوں کی بحالی اور تعلیمی سرگرمیاں
بچوں کو تحفظي حراست میں لینے کے بعد ان کی بحالی (Rehabilitation) پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ بیورو کے افسران بتاتے ہیں کہ لڑکی اور اس کے بھائی بہنوں کو اب تعلیمی اور تعمیری سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ بندی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ بچوں کو معاشرے میں دوبارہ یکجا کیا جا سکے اور انہیں ایک معیاری زندگی کا موقع مل سکے۔
سارہ احمد نے بتایا کہ چیف منسٹری مریম نواز کے ویژن کے تحت بچوں کو تشدد، استحصال اور بدستوری بھیک مانگنے سے محفوظ رکھنا سرکاری ترجیح ہے۔ بیورو پورے پنجاب بھر میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مسلسل نگرانی کرتا رہے گا۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایسی کسی بھی صورت حال کی صورت میں فوری طور پر بیورو یا پولیس سے رابطہ کریں تاکہ بچوں کی جانوں کو بچایا جا سکے۔
یہ واقعہ صوبائی سطح پر بچوں کے تحفظ کے نظام میں موجود سستی کو اجاگر کرتا ہے۔ تاہم، بیورو کی جانب سے کی گئی فوری مداخلت اور بچوں کو محفوظ ماحول پہنچانے کا عمل قابلِ ستائش ہے۔ آئندہ چند دنوں میں بچوں کی طبی رپورٹس اور قانونی کارروائی کی تفصیلات سامنے آنے کی توقع ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خاندان طویل عرصے سے اس علاقے میں بدستوری بھیک مانگ رہا تھا اور مقامی لوگ اس معاملے سے بخوبی واقف تھے۔ بیورو کی ٹیم نے معلومات کی بنیاد پر ہی کارروائی کی جو ثابت کرتا ہے کہ عوامی تعاون اور تیز رفتار انتظامیہ کے تحت ایسے المناک واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں بچوں کی پیدائشی رجسٹریشن اور دیگر سرکاری شناختی دستاویزات جاری کرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔
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