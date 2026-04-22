توانائی کا بحران: آذربائیجان نے پاکستان کو ایل این جی سپلائی کرنے کی پیشکش کر دی

آذربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکار نے پاکستان کو ایل این جی فراہم کرنے کی حامی بھر لی ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث قطر سے آنے والے کارگوز تاحال تعطل کا شکار ہیں۔
پاکستان کو درپیش توانائی کے بڑھتے ہوئے بحران اور قدرتی گیس کی شدید قلت کے تناظر میں آذربائیجان کی سرکاری توانائی کمپنی سوکار نے ایک اہم پیشکش کی ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سوکار پاکستان کو مائع قدرتی گیس (ایل این جی) کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور جیسے ہی اسلام آباد کی جانب سے باضابطہ درخواست موصول ہوگی، سپلائی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سپاٹ کارگو کے حصول کی کوششوں میں مصروف
ہے۔ آذربائیجان کی کمپنی نے واضح کیا کہ سال 2025 میں سوکار ٹریڈنگ اور پاکستان ایل این جی لمیٹڈ (پی ایل ایل) کے درمیان طے پانے والا فریم ورک معاہدہ پاکستانی خریدار کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تیز رفتار طریقہ کار کے تحت براہ راست ایل این جی کے کارگو خرید سکے۔ سوکار نے اگرچہ اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ آیا پاکستان کی جانب سے کوئی درخواست موصول ہوئی ہے یا نہیں، تاہم عالمی مارکیٹ میں توانائی کے بحران کے پیش نظر یہ پیشرفت پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں توانائی کے شعبے سے وابستہ حکام نے صورتحال کی سنگینی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ خلیج فارس میں کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث قطر سے آنے والے چار ایل این جی کارگوز کی درآمدات معطل کر دی گئی ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پاکستان اسٹیٹ آئل (پی ایس او) نے جو کارگو قطر سے منگوائے تھے، وہ فی الحال آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تہران کی جانب سے یہ مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی اور مبینہ قزاقی کی کارروائیوں کے خاتمے تک آبنائے ہرمز کو بند رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے توانائی کی ترسیل کا عمل بری طرح متاثر ہوا ہے۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت قطر انرجی کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں، ان پھنسے ہوئے آٹھ سے دس کارگوز میں سے زیادہ سے زیادہ مقدار پاکستان منتقل کی جا سکے۔ تاہم قطر انرجی کی جانب سے فورس میجر کی شرائط عائد ہونے کے بعد سے پاکستان کو گیس کی باقاعدہ سپلائی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا توانائی کا نظام بڑی حد تک گیس پر انحصار کرتا ہے اور ملکی پیداوار میں مسلسل کمی نے اس بحران کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ پاور ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق بجلی کی پیداوار کو برقرار رکھنے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے روزانہ چار سو ملین کیوبک فٹ (ایم ایم سی ایف ڈی) گیس کی فوری ضرورت ہے۔ موجودہ بین الاقوامی کشیدگی اور ایران کے ساتھ جاری تنازعات کے اثرات براہ راست پاکستان کی معیشت اور توانائی کے شعبے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اب آذربائیجان کے ساتھ معاہدے کو بروئے کار لاتے ہوئے متبادل ذرائع سے گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ صنعتوں اور گھریلو صارفین کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال جلد بہتر نہ ہوئی تو ملک کو مزید توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے حکومت کو فوری طور پر سفارتی اور تجارتی محاذوں پر متحرک ہونے کی ضرورت ہے
