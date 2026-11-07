توحید حریدو نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں ریکارڈ توڑا
بنگلہ دیش کے بلے باز توحید حریدو نے سلیہت میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ان ٹیڈ 242 رنز بنا کر ٹیم کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔
بنگلہ دیش کے کرکٹرز توحید حریدو نے سنیچر کو سلیہت میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اپنی شاندار بیٹنگ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ توحید حریدو نے 304 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بغیر آؤٹ 242 رنز بنائے، جس سے وہ چھٹے ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے بلے باز کے طور پر ٹیم کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ اس شاندار اننگز میں انہوں نے 22 چوکے اور 11 چھکے لگائے، جس نے ٹیم کو تیسرے دن 23 رنز کی ناقابل یقین برتری دلا دی۔
توحید حریدو کی تاریخ ساز بیٹنگ
25 سالہ توحید حریدو نے صرف اپنا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے ٹیم کا مجموعہ 386 تک پہنچایا، جبکہ قبل ازیں لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز واضح برتری حاصل کر لے گا۔ ان کی یہ کارگزاری سابق کپتان مفتی الرحیم کے 2018 میں زمبابوے کے خلاف بنائے گئے 219 ناٹ آؤٹ کے ریکارڈ کو توڑتی ہے۔ بنگلہ دیش ہیڈ کوچ فل سائمنز نے خبرداروں کے سامنے اس شاندار کھیڈ کی تعریف کی اور کہا کہ توحید نے میچ کو سمجھنے، مناسب شاٹس کھیلنے اور آخری تین بلے بازوں کو اسٹرائیک دینے کے حوالے سے بہترین فیصلے کیے۔Also readچین کے ایک صوبے میں کورونا کے یومیہ کیسز کی تعداد 10 لاکھ تک جا پہنچی - ایکسپریس اردو
ویسٹ انڈیز کے سامنے مشکل وقت
ویسٹ انڈیز کے پاس میچ جیتنے کا بہترین موقع تھا جب بنگلہ دیش 184-7 پر دبے ہوئے تھے، خاص طور پر اس وقت جب اوپنر شادمان اسلام ٹخنے کی انجری کی وجہ سے کھیلنے سے قاصر ہو گئے۔ تاہم، توحید حریدو نے ایک حیرت انگیز موڑ لایا اور ویسٹ انڈیز کے 356 رنز کے سکور کو پار کر کے ٹیم کو برتری دلا دی۔ ویسٹ انڈیز کے سپنر جمیل وارکن نے اعتراف کیا کہ توحید نے خوبصورت بیٹنگ کی اور ٹیم کو اچھی پوزیشن دی، حالانکہ وہ ٹیم کے لیے لیڈ حاصل کرنے کے امکانات پر غور کر رہی تھی۔
میچ کی تفصیلات اور کھلاڑیوں کے کردار
ویسٹ انڈیز سٹمپ تک سات وکٹ کے نقصان پر 7 رنز پر پہنچی، جس میں اوپنر بریڈن کنگ 5 رنز اور جوشوا ڈا سلوا 2 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ جمیل وارکن میزبان ٹیم کے لیے سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے 104 رنز پر 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ جیڈن سیلز نے 58 رنز دے کر 2 وکٹیں لیں۔ بنگلہ دیش نے دن کا آغاز 88-3 سے کیا، جو ویسٹ انڈیز سے 268 رنز پیچھے تھے، اور توحید 29 رنز پر جبکہ مفتی الرحیم 19 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔
آخری اوورز میں فیصلہ کن کھیل
میچ کے آخری حصے میں میھدی حسن مرزا نے 16 رنز بنائے اور جاسٹن گریوز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے، جبکہ حسن محمود ایک رنز پر آؤٹ ہو کر ساتویں وکٹ کا شکار بنے۔ توحید حریدو نے اپنی پہلی ٹیسٹ فیفٹی 109 گیندوں میں مکمل کی اور 171 گیندوں میں سنچری بنائی۔ ٹائیجُل اسلام کے ساتھ مل کر 117 رنز کی شراکت نے ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے اسکور کے 38 رنز تک پہنچا دیا، حالانکہ جمیل وارکن نے آخر میں ٹائیجُل کو آؤٹ کیا۔
ریکارڈ توڑتے ہوئے دوسری صدی
آخری شخص tasksin احمد کے ساتھ توحید حریدو نے حملہ آور بیٹنگ جاری رکھی اور 100ویں اوور میں جمیل وارکن کو لانگ اون پر بھیج کر سنگ میل عبور کیا۔ پھر انہوں نے جمیل وارکن سے باؤنڈری لگا کر مفتی الرحیم کے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ جیڈن سیلز نے آخر میں tasksin احمد کو 12 رنز پر آؤٹ کر کے 85 رنز کی نوائن وکٹ شراکت کو ختم کیا۔
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