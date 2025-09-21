توقیر ناصر کا انکشاف: اجے دیوگن میری اداکاری سے متاثر ہیں

سینئر اداکار توقیر ناصر نے بتایا کہ اجے دیوگن نے ان کے کام کی تعریف کی ہے اور ان کی اداکاری سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اداکار نے اپنی اداکاری کے منفرد انداز اور نئے رجحان قائم کرنے کی بات کی۔
ویب ڈیسک - سینئر اداکار توقیر ناصر نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد افراد نے انہیں بتایا ہے کہ بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن نے اپنے انٹرویوز میں ان کی اداکاری کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے انہیں بتایا ہے کہ اجے دیوگن نے اپنے انٹرویوز میں توقیر ناصر کی اداکاری سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے کیونکہ یہاں لوگ شاذ و نادر ہی کسی کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اجے دیوگن کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ان کا نام
لیا۔ توقیر ناصر کے مطابق، ایک اداکار کا دوسرے کے متاثر کن کردار کو تسلیم کرنا ایک قابل ذکر بات ہے، جیسا کہ وہ خود وحید مراد سے متاثر ہیں۔ اداکار نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی اداکاری کے ذریعے ایک نیا رجحان قائم کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ عام طور پر، ایک غریب شخص کا لہجہ دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ غریب شخص کا لہجہ بھی جارحیت رکھ سکتا ہے، جبکہ یہ قدرتی طور پر امیر شخص میں موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کردار کو زبردستی جذباتی نہیں بنایا جاتا؛ بلکہ، پورے کردار کو اس کی نفسیات، مایوسیوں اور جذبات کو سمجھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ ناصر نے مزید کہا کہ جب لوگوں نے انہیں بتایا کہ اجے دیوگن ان سے متاثر ہیں، تو انہوں نے دیوگن کی چند فلمیں دیکھیں، جن میں 'اومکارا' بھی شامل ہے، اور واقعی کچھ مماثلتیں محسوس کیں، خاص طور پر جس طرح سے آنکھوں کے ذریعے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ کرتے ہیں۔\مزید برآں، توقیر ناصر نے اپنی اداکاری کے طریقہ کار پر مزید روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کردار کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے پس منظر، حالات اور نفسیات کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک کامیاب اداکار وہی ہے جو کردار کو مکمل طور پر محسوس کرتا ہے اور اس کے جذبات کو صحیح معنوں میں ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک اداکار کو صرف ڈائیلاگ ڈیلیوری پر ہی توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ جسمانی حرکات، چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کے ذریعے بھی جذبات کو ظاہر کرنا چاہیے۔ توقیر ناصر نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ آج کل اداکاری میں گہرائی اور سنجیدگی کا فقدان ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جدید اداکار جلدبازی میں ہیں اور کرداروں کو مکمل طور پر سمجھنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہوں نے نوجوان اداکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے کام پر توجہ دیں، مسلسل سیکھتے رہیں اور اپنے کرداروں کو بہتر بنانے کے لیے محنت کریں۔\اس کے علاوہ، توقیر ناصر نے اپنے فنی سفر کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اداکاری کی دنیا میں آنے سے پہلے بہت جدوجہد کی اور کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا راز محنت، لگن اور اپنے کام سے محبت کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اداکار کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہمیشہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اداکاری ایک مشکل پیشہ ہے لیکن یہ بہت خوشگوار بھی ہے۔ انہوں نے نوجوان اداکاروں کو حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے آپ پر یقین رکھیں، سخت محنت کریں اور کبھی بھی اپنے خوابوں کو ترک نہ کریں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اداکاری میں کامیابی کے لیے صرف صلاحیت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لگن، صبر اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ بھی ضروری ہے۔ توقیر ناصر نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ وہ ایک ایسے دور میں اداکاری کر رہے ہیں جب سنیما تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ سامعین کو بہترین تفریح فراہم کرتے رہیں گے
توقیر ناصر اجے دیوگن اداکاری بالی ووڈ اومکارا وحید مراد اداکاری کا انداز شوبز