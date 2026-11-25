تولسی کماری پر پاکستانی گانے کی کاپی کرنے کا الزام
بولی وڈ گلوکارہ تولسی کماری پر پاکستانی کوک اسٹوڈیو گانے کی کاپی کرنے کا الزام سامنے آیا۔ ٹی سیریز کی ریلیز پر سوشل میڈیا پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔
بولی وڈ کی مقبول گلوکارہ تولسی کماری کو انڈسٹری اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے زیرِ انتظام پیش کردہ گانے " سامی میری وار" پر پاکستانی اصل ورژن کی کاپی کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے ان کی آواز اور ترتیب میں پاکستانی ورژن سے شدید مشابہت کا نوٹس لیا ہے۔
گفتگو کا مرکزی نقطہ اور تفصیلات
اس تنازعے کا بنیادی محرک یہ ہے کہ تولسی کماری کا گانا بھارتی میوزک لیبل ٹی سیریز کے ذریعے جاری کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس، یہ گانا قبل از وقت پاکستانی فنکار قرۃ العین بلوچ اور عمر جاسوال کے توسط سے کوک اسٹوڈیو پاکستان کے لیے پیش کیا جا چکا تھا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بھارتی ورژن کی موسیقاری اور اندازِ اداکاری پاکستانی اصل ورژن سے لفظ بہ لفظ ملتے جلتے ہیں۔Also readPakistan Gold & Silver Prices Drop Sharply
سب سے بڑی بحث اس بات کے گرد گھوم رہی ہے کہ تولسی کماری کے گانے کے کریڈٹس میں صرف "روایتی" (Traditional) کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس فہرست میں کوک اسٹوڈیو کے اصل تخلیق کاروں اور ان ڈیوٹو (Duet) گلوکاروں کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ ناقدین کا مؤقف ہے کہ ایک معروف اور جدید پراڈکشن کا کریڈٹ صرف "روایتی" بتانا تخلیق کاروں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
متعلقہ فریقین کی پوزیشن اور ردعمل
پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے اس واقعے کو بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستانی تفریحی مواد کے لیے دوہرے معیارات اپنانے کا ایک نیا ثبوت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی پاکستانی فنکار بھارت میں کامیاب ہوتے ہیں، تو بھارتی لیبلز ان کے آئیڈیا کو بغیر اجازت یا کریڈٹ کے استعمال کرتے ہیں۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ عمل صرف اس گانے تک محدود نہیں بلکہ ایک پورا رجحان ہے۔
ایک ٹویٹر صارف نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اگر بھارتی دائیں بازو کے گروپس (Right-wingers) واقعی پاکستانی مواد کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، تو انہیں کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی مہم چلاتی ہونی چاہیے۔ اس رائے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ سیاسی نعرے بازی کے باوجود میوزک انڈسٹری میں اخلاقی حدود کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔
عملی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس تنازعے نے بھارت میں پاکستانی آرٹسٹس اور انڈسٹری کو بائیکاٹ کرنے کی پہلے سے جاری کوششوں میں نیا موڑ دے دیا ہے۔ ناظرین اور ناقدین کا مطالبہ ہے کہ ٹی سیریز کو فوری طور پر قرۃ العین بلوچ اور عمر جاسوال کا کریڈٹ شامل کرنا چاہیے یا پھر اس گانے کی ریلیز کو واپس لیا جائے۔ میوزک انڈسٹری کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کریڈٹس میں شفافیت نہ ہونے سے فنکاروں کے حقِ تخلیق متاثر ہوتے ہیں۔
واضح رہے کہ اس گانے کی مقبولیت کے باوجود اس پر پابندی لگانے یا اس کی ریلیز روکنے کے حوالے سے کوئی سرکاری حکم عملی اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم، میڈیا رپورٹس کے مطابق اس واقعے نے بین الاقوامی سطح پر بھی میوزک کاپی رائٹ کے قوانین پر گفتگو کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ مستقبل میں اسی نوعیت کے دیگر گانوں پر بھی سختی سے نظر رکھی جانے کا امکان ہے۔
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