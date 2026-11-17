تھائی لینڈ میں آگ کا سانحہ: پٹونگ میں 11 ہلاک اور 16 زخمی
تھائی لینڈ کے جزیرے فوکٹ میں موٹر سائیکل دکان میں آگ، 11 افراد ہلاک اور 16 زخمی، عمارت میں آتش گیر اشیا موجود تھیں۔
تھائی لینڈ کے مشہور سیاحتی جزیرے فوکٹ کے علاقے پٹونگ میں پیر 16 نومبر 2026 کو ایک خوفناک آگ کے واقعے نے سन्سناٹا پھیلا دیا ہے۔ یہ سانحہ علی الصبح تقریبا 3 بج کر 17 منٹ پر پیش آیا جس کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں ملوث عمارت میں ایک موٹر سائیکل کرائے پر دینے والی دکان اور رہائشی کمرے موجود تھے جہاں آگ لگی۔
آگ کی وجوہات اور عمارت کی تفصیلات
حکام کے مطابق یہ حادثہ ایک چار منزلہ تجارتی عمارت میں پیش آیا جس کی نچلی منزل پر موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت اور کرائے پر دینے کا کاروبار چل رہا تھا۔ اوپری منزلوں پر رہائشی کمرے قائم تھے جہاں لوگ رہائش پذیر تھے۔ عمارت میں 100 سے زائد موٹر سائیکلیں موجود تھیں جن کے ساتھ پٹرول، ٹائر، ربڑ اور پلاسٹک کے مختلف پرزے جمع تھے۔Also readFauj ke do jawanoan shahid, 16 dushmon kaatay gaye
ان آتش گیر اشیا کی موجودگی کی وجہ سے آگ انتہائی تیزی سے پھیلی اور عمارت میں دھوئیں کے گھنے بادل بھر گئے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث متعدد افراد عمارتوں میں پھنس گئے۔
متاثرین کی تعداد اور ہلاکتوں کی تصدیق
خبر رساں ادارے رائٹرز اور اے ایف پی کی رپورٹس کے مطابق اس سانحے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 16 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور طبی عملہ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر رہا ہے۔
سیاحتی مقام ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت معمول سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مقامی انتظامیہ نے تمام اسپتالوں کو الرٹ کر دیا ہے تاکہ آئیے زخمیوں کو فوری علاج فراہم کیا جا سکے۔
مقامی انتظامیہ کا ردعمل اور تحقیقات
آگ بجھانے کی کوششوں میں متعدد فائر فائٹنگ ٹیمیں مصروف ہیں اور وہ اب بھی عمارت کے مختلف حصوں سے باقی ماندہ آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمارت کے ملبے کو ہٹانے کے عمل میں تیزی لا دی گئی ہے تاکہ پھنسے ہوئے افراد کی تلاش کی جا سکے۔
پولیس اور فائر ڈیپارٹمنٹ نے آگ کی اصل وجہ کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل دکان میں جمع آتش گیر مواد آگ کے پھیلاؤ کا سبب بنا۔ تحقیقاتی عمل میں عمارت کی سیفٹی گائیڈ لائنز اور لائسنس کی خلاف ورزیوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
متاثرین کے اہل خانہ اور مقامی ردعمل
واقعے کی خبر ملنے کے بعد متاثرین کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ عمارت میں موجود آتش گیر اشیا کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ مواد نہ ہوتا تو آگ اتنی تیزی سے پھیلنے کا امکان نہ ہوتا۔
سیاحتی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے علاقے کی سیاحتی شہرت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم، مقامی حکام نے عوام کو یقین دلايا ہے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول میں لے رہے ہیں اور متاثرین کی مدد جاری ہے۔
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