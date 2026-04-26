تھائی لینڈ میں امریکی شہریوں سے 10 ملین ڈالر کی دھوکہ دہی کرنے والا انڈونیشی شہری گرفتار

تھائی لینڈ کی پولیس نے امریکہ کے ایف بی آئی کی مدد سے ایک انڈونیشی شہری کو گرفتار کیا ہے جس پر امریکی شہریوں سے 10 ملین ڈالر کی دھوکہ دہی کا الزام ہے۔ ملزم کو امریکہ کے حوالے کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
تھائی لینڈ کی پولیس نے ایک انڈونیشی شہری کو گرفتار کیا ہے جس پر امریکی شہریوں سے تقریباً 10 ملین ڈالر کی دھوکہ دہی کا الزام ہے۔ تھائی حکام نے اتوار کو یہ اطلاع دی اور کہا کہ اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 33 سالہ انڈونیشی شہری کو جمعہ کو ساحلی شہر پuket کے ایک عیش و آرام کے ریزورٹ میں امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ( ایف بی آئی ) کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا، قومی امیگریشن پولیس کے سربراہ سوریہ پونگ سومبت نے اے ایف پی کو بتایا۔ سوریہ کے مطابق، ایف بی آئی نے تھائی حکام کو مطلع کیا تھا کہ مبینہ ملزم بدھ کے روز دبئی سے روانہ ہو کر جنوب مشرقی ایشیائی ملک پہنچا تھا۔ گرفتاری کے بعد، اس شخص کو دارالحکومت بینکاک میں امیگریشن حراست مرکز بھیج دیا گیا ہے اور وہ امریکہ کے حوالے کرنے کا انتظار کر رہا ہے، انہوں نے کہا۔ ایف بی آئی نے اتوار کو اے ایف پی کی تبصرہ کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔ ایک اور تھائی امیگریشن پولیس افسر نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ مبینہ ملزم نے ویڈیو کالز، ڈیٹنگ ایپس اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہدفوں کو جعلی سرمایہ کاری اسکیم وں میں پھنسانے کے لیے ماڈلز کو ملازمت پر رکھا تھا اور وہ متحدہ عرب امارات سے ان گھوٹالوں کا انتظام کر رہا تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا حالیہ برسوں میں سائبر اسکیم آپریشنز کا ایک مرکز بن کر ابھرا ہے، جہاں منظم مجرم گروہ اس خطے میں کیسینو، ہوٹلوں اور مضبوط اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے پیچیدہ آن لائن دھوکے انجام دیتے ہیں۔ سائبر اسکیمروں نے سالانہ طور پر دنیا بھر کے متاثرین سے لاکھوں ڈالر کی دھوکہ دہی کی ہے، اکثر جعلی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاریوں اور جعلی رومانوی تعلقات کے ذریعے یہ عمل انجام پایا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے دفتر کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق، متحدہ عرب امارات میں مقیم غیر ملکی کارکنان کو جنوب مشرقی ایشیا میں دھوکہ دہی کے کاموں میں لوٹنے کے لیے اکسایا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دبئی سائبر سے چلنے والے فراڈ انڈسٹری سے منسلک بھرتی اور اسمگلنگ کا ایک عالمی مرکز بن رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ان افراد کے لیے ایک اڈہ بنایا گیا ہے جو غیر قانونی آن لائن سرگرمیوں سے حاصل کردہ فنڈز کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جن میں سے بہت سے لوگوں نے دبئی میں جائیداد خریدی ہے۔ یہ گرفتاری سائبر جرائم کے بڑھتے ہوئے خطرے اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں سائبر اسکیموں کا پھیلاؤ ایک تشویشناک رجحان ہے، جو اس خطے میں کمزور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مالیاتی ضوابط کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ ملزمان اکثر بیرون ملک سے کام کرتے ہیں، جس سے ان کی گرفتاری اور مقدمات میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کیس میں ایف بی آئی اور تھائی پولیس کے درمیان تعاون قابل تعریف ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعاون کے بغیر سائبر جرائم کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سائبر اسکیمر اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے جدید طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ ماڈلز کو استعمال کرنا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا فائدہ اٹھانا۔ متاثرین کو ان اسکیموں سے بچانے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنا اور انہیں آن لائن دھوکے کے خطرات کے بارے میں تعلیم دینا ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے سائبر جرائم کے خلاف سخت اقدامات کرنے اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ دبئی غیر قانونی فنڈز کی صفائی کے لیے ایک پرکشش مقام بن گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کیس میں شامل رقم کی بڑی مقدار اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ ایک بڑا اور منظم آپریشن تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس اسکیم میں مزید افراد ملوث ہوں، اور تحقیقات جاری ہیں۔ تھائی حکام نے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور ملزم کو جلد از جلد امریکہ کے حوالے کرنے کا عہد کیا ہے۔ یہ واقعہ سائبر جرائم کے خطرے اور اس کے بین الاقوامی اثرات کی ایک یاد دہانی ہے۔ حکومتوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ان جرائم کو روکا جا سکے اور متاثرین کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کیس میں ایف بی آئی کی فوری کارروائی اور تھائی پولیس کے ساتھ تعاون نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے، لیکن سائبر جرائم کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے.
